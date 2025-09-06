Mlade zvijezde vatrenih nakon guste utakmice: 'Nisam zadovoljan, nismo bili dobra momčad'

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je novi ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo pobjedom. Izabranici Zlatka Dalića slavili su na gostovanju kod Farskih otoka rezultatom 0:1, a strijelac odlučujućeg pogotka bio je Andrej Kramarić. Sljedeći izazov čeka ih već u ponedjeljak na Maksimiru, gdje će od 20:45 ugostiti reprezentaciju Crne Gore. Za Hrvatski nogometni savez su utakmice komentirali Martin Baturina i Toni Fruk.

"Sretni smo zbog pobjede, malo manje zbog igre. Bilo je ovo teško gostovanje, igrali smo na umjetnoj travi. Kako je bilo nama, tako je bilo i njima. Treba priznati da nismo odigrali našu najbolju utakmicu. Imamo što za pokazati za tri dana. Hvala svim navijačima koji su prošli ovolik put da nas podrže na Farskim otocima. Puno nam to znači", rekao je Martin Baturina..

"Danas svatko igra nogomet. Očekujemo tvrdu utakmicu. Igramo doma, moramo biti pravi i pobijediti. Protiv Hrvatske su svi motivirani, tako će biti i Crnogorci. Ne smijemo im dopustiti da se na nama vade iz loše situacije u kvalifikacijama. Na Maksimiru je uvijek lijepo igrati, bit će to dobra utakmica", rekao je nadolazećoj utakmici pa se osvrnuo na svoju poziciju na krilu: "Igrao sam na neprirodnoj poziciji desnog krila. Žao mi je što se Lovro razbolio. Nije na meni da ocjenjujem svoje nastupe. Nisam zadovoljan našom igrom, nismo bili dobri kao momčad."

"Bila je ovo emotivna večer za mene. Presretan sam. Nije bila jako uvjerljiva utakmica, ali bitno je da smo osvojili tri boda. Imao sam dvije-tri dobre situacije za gol. Šteta što nije ušla. Trudio sam se odgovoriti svim zahtjevima koje je izbornik postavio. Nadam se da sam pomogao ekipi i nastavit ću tako raditi", rekao je Toni Fruk.

"Očekivali smo teške uvjete. U utakmicama kao što je bila jučerašnja ne možemo puno dobiti, a možemo puno izgubiti. Očekivanja su bila jako velika. Svi su upisali unaprijed tri boda. Protiv Crne Gore idemo popraviti neke stvari koje nisu bile dobre protiv Farskih otoka. Najvažnije je kako ćemo mi izgledati. Moramo biti na nivou. Crnogorci su nezgodni, moraju se vaditi protiv nas. Nemaju što izgubiti i krenut će napadački. Vraćamo se u Hrvatsku, bit će ljepši vremenski uvjeti. Nemamo vremena za alibije, nadamo se da ćemo odigrati protiv Crne Gore puno bolje nego jučer", dodao je Fruk.