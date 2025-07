Otkrilo se gdje je zapelo s transferom Brune Petkovića, dovest će ga samo zato jer je besplatan?!

Transferna sapunica koja je Brunu Petkovića vodila od Turske do Španjolske dobiva svoj konačni epilog, a ključne detalje otkrivaju španjolski mediji. Prema pisanju uglednog Estadio Deportiva, uprava Deportivo Alavesa izrazila je veliku zabrinutost zbog napadačevih ponavljajućih problema s preponama i pubičnom kosti. Ta vrsta ozljede, koja ga je mučila mjesecima i zbog koje je propustio veći dio proljetnog dijela prošle sezone, poznata je po tome što se često vraća jednom kada se dijagnosticira. Liječnička služba kluba bila je na oprezu, no unatoč svemu, Alaves je odlučio prihvatiti rizik. Glavni razlog za takvu odluku leži u činjenici da Petković dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Dinamom, što znači da španjolski prvoligaš ne mora platiti ni eura odštete. To im omogućuje da potencijalni gubitak svedu na minimum, čineći cijelu operaciju financijski znatno manje opasnom.

Ključna figura u cijeloj priči je sportski direktor Alavesa, Sergio Fernandez, koji je pokazao nevjerojatnu upornost u namjeri da dovede hrvatskog napadača. Fernandez je, prema navodima, veliki obožavatelj Petkovićevih igračkih kvaliteta te ga vidi kao idealnu zamjenu za veterana Kikea Garciju, koji napušta klub. Toliko je bio odlučan da je osobno putovao u Hrvatsku kako bi vodio pregovore i uvjerio Petkovića da je projekt Alavesa prava prilika za njega. Španjolski mediji pišu da je Fernandez spreman "zaboraviti ime Kikea Garcije" zbog bivšeg dinamovca, vjerujući da Petkovićevo iskustvo iz Lige prvaka i Europske lige donosi novu dimenziju momčadi. Njegovo inzistiranje bilo je presudno u trenucima kada se činilo da bi posao mogao propasti zbog medicinskih nedoumica.

