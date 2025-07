Bomba iz Španjolske: Petković sve dogovorio, evo gdje može nastaviti karijeru

Hrvatski napadač Bruno Petković (30), nakon što je raskinuo ugovor s Dinamom, nalazi se pred potpisom za novi klub. Kao slobodan igrač bio je povezivan s više europskih destinacija, a najbliži transfer činilo se da će biti onaj u turski Kocaelispor. Ipak, dogovor je propao u posljednji trenutak zbog promjene uvjeta od strane kluba.

Nedugo nakon toga, stigla je nova i znatno ozbiljnija ponuda iz Španjolske. Radi se o Alavesu, prošlosezonskom 14. klubu La Lige. Iako sportski direktor Sergio Fernandez nije želio komentirati potencijalni dolazak Petkovića, poznati insajder Lorenzo Lepore tvrdi da je dogovor postignut.

Prema njegovim informacijama, Alaves već duže vrijeme prati Petkovića, a sada je konačno postignut verbalni dogovor te se uskoro očekuje službena potvrda transfera.

Bruno #Petkovic, Time to Sign with #Alaves 🔏



After the deal with the Turkish side collapsed, Alavés managed to reach an agreement, having attempted to hijack the transfer weeks ago, as reported on June 15.



A top addition for Alavés, who have been tracking Petković for years. https://t.co/rkNEN4CK6F pic.twitter.com/r9atYN4CGT