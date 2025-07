Što je s transferom Brune Petkovića? Oglasio se čovjek koji bi mogao odigrati ključnu ulogu

Sportski direktor Deportivo Alavesa, Sergio Fernandez, nije otkrio radi li na dovođenju hrvatskog napadača Brune Petkovića, ali je rekao da je 30-godišnji igrač bez ugovora poželjan mnogim klubovima. Fernandez je u gradu Vitoria-Gasteizu bio na konferenciji za medije povodom dovođenja 26-godišnjeg veznjaka Pabla Ibaneza, koji je prošle sezone u Osasuni dijelio svlačionicu s hrvatskim napadačem Antom Budimirom. "U Hrvatskoj (mediji) tvrde da je gotov dolazak Brune Petkvića u Deportivo Alaves. Što nam možete reći o tome?", upitali su novinari sportskog direktora.

"Što god govore u Hrvatskoj, doista... Razumijem da je on igrač koji je na tržištu. Razumijem da je on igrač koji je poželjan za, ne bih rekao 90 posto, ali sigurno za mnoge momčadi kojima je potreban napadač", odgovorio je Fernandez. Nije htio reći koliko je Deportivo Alavesu važno dovesti igrača u napadu. "Imamo trojicu s trenutnim ugovorima i imamo velika očekivanja od njih. Ali, jasno je da je Petković igrač koji može biti poželjan ako imate potrebu dovesti napadača, s obzirom da je on na tržištu", dodao je Fernandez.

Petković, koji je za zagrebački Dinamo odigrao 279 utakmica, zabivši 88 golova i upisavši 61 asistenciju, napustio je hrvatskog doprvaka te je od 1. srpnja u statusu slobodnog igrača. Mediji su izvijestili da je bio pred potpisom ugovora s turskim Kocaelisporom, momčadi koja je prošle sezone osvojila drugu tursku ligu te se plasirala u prvu, ali da su pregovori propali u završnoj fazi. Istovremeno su baskijske novine El Correo bile izvijestile da je Deportivo Alaves, koji se lani spasio ispadanja iz prve španjolske lige, zainteresiran za Petkovića. Petković ima 42 nastupa za reprezentaciju Hrvatske uz 11 zabijenih pogodaka, od kojih je posebno važan bio gol Brazilu u četvrtfinalu posljednjeg Svjetskog prvenstva.

Fernandez je rekao da Deportivo Alaves nema potrebu dovoditi igrače na niti jednoj poziciji, ali da želi pojačati ekipu. Osim Ibaneza iz Osasune ovaj je tjedan doveo 31-godišnjeg španjolskog braniča Jonathana Otta iz solunskog PAOK-a. "Jedan je zamalo s Osasunom izborio nastup u Konferencijskoj ligi, a drugi je došao iz PAOK-a koji je igrao Europsku ligu. Radimo dakle prave korake u cilju pojačanja momčadi na pozicijama koje su nam upale u oči prošle sezone", izjavio je sportski direktor. Deportivo Alaves je prošlu sezonu završio na 15. mjestu među 20 klubova španjolskog prvenstva, s dva boda više od Leganesa koji je ispao u drugu ligu.