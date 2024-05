Otkriće koje će žestoko uzdrmati tenis: 'Ponajbolji igrač svijeta namješta mečeve! Ovo su dokazi'

Ruski milijunaš Mihail Zaltsman, inače bivši vlasnik kladionice Utkin, Nobel i Malenkov, rekao je kako ima dokaze da je treći tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz povezan sa skupinom ljudi koja ilegalno zarađuje na klađenju. Ove vijesti će sigurno duboko potresti svijet tenisa, a Rus tvrdi kako ima i dokaze.

Zaltsman je poslao priopćenje ATP-u, Španjolskom teniskom savezu, organizacijskom odboru ATP Masters 1000 turnira u Madridu te španjolskom tužiteljstvu u kojem tvrdi kako ima čvrste dokaze da je Carlos Alcaraz sudjelovao u namještanju mečeva, ako to bude točno, bit će to velika mrlja na karijeru supertalentiranog Alcaraza.

Optužio je Alcaraza da je namjerno izgubio gemove u dva meča na ATP Masters 1000 turniru u Madridu.

- Puno ljudi voli klađenje uživo. I kad dođe do potencijalno posljednjeg gema u meču, uplaćuju se velike sume na njih jer je to posljednja oklada u meču. 'Imamo veliki turnir na zemlji u Alcarazovoj rodnoj Španjolskoj, cijela zemlja navija za njega i kladi se na njega. Dok je veliki novac uplaćen na to da će Alcaraz pobijediti, velika suma novca može se uplatiti i na drugu stranu. Imajući u vidu da su koeficijenti na to dijametralno suprotni onim malim na pobjedu u gemu Alcaraza, u slučaju pobjede protivnika, dolazi se do velike zarade. Konkretno, sav novac koji su španjolski navijači uplatili na Alcaraza njegovim je porazom otišao u ruke prevaranata - naveo je bivši vlasnik kladionice.

Navodno su sporni gemovi u kojima je Alcaraz protiv Ševčenka u 1. kolu servirao na 5:0 u drugom setu te izgubio taj gem, ali i u osmini finala na 5:3 protiv Struffa kad je servirao za pobjedu.