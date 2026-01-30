Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
Hrvatska pružila odličan otpor Njemačkoj, ali ostala bez finala
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Evo kada Hrvatska ide u borbu za brončanu medalju na europskom prvenstvu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HNL

Bez pobjednika u prvom dvoboju kola: Lokomotiva stigla do boda u Puli

Pula: NK Istra i NK Lokomotiva sastali se u 20. kolu Prve HNL
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
30.01.2026.
u 20:28

Lokomotiva je bila vrlo tiha na početku susreta, ali su se i gosti razbudili nakon pola sata igre

U prvom dvoboju 20. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Istre 1961 i Lokomotive su odigrali u Puli 1-1 (1-1).

Oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu. Istra 1961 je povela u 13. minuti, a ponovno je strijelac za pulsku momčad bio Smail Prevljak. Gosti iz Zagreba do izjednačenja su stigli u 35. minuti golom Dušana Vukovića.

Također su obje momčadi ostale na dosadašnjim pozicijama na ljestvici. Istra 1961 je treća, dok je Lokomotiva na sedmoj poziciji. Istra 1961 je na 30, a Lokomotiva na 23 boda.

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'

U uvodnih deset minuta ništa se značajno nije događalo na terenu i ništa nije moglo nagovijestiti da će relativno brzo pasti prvi pogodak. No, u 13. minuti Istra 1961 je izvela dobru akciju, točnije, Frederiksen je vrlo lijepo asistirao za Prevljaka koji je pogodio gostujuću mrežu za 1-0 Istre 1961.

Nastavila je potom napadati domaća momčad. U 18. minuti Rozić je bio u prilici, ali i u vrlo teškoj situaciji te iz kuta nije uspio povećati prednost svoje momčadi. Dvije minute kasnije i Radošević je imao šansu, ali je bio posve neprecizan u završnici.

Lokomotiva je bila vrlo tiha na početku susreta, ali su se i gosti razbudili nakon pola sata igre. U 35. minuti uspio je zagrebački sastav izjednačiti. Lucidno je reagirao Trajkovski. Njegovo je dodavanje iz igre izbacilo kompletnu domaću obranu, a završnicu je na sebe preuzeo Vuković i pogodio za 1-1.

Kao i početak utakmice tako je u mirnom ritmu krenuo i nastavak ogleda. Istra 1961 je bila nešto ofenzivnije nastrojena, ali pravih prilika nije bilo. Nakon sat vremena igre za Istru 1961 je debitirao Silvio Goričan, nogometaš koji je sve do prije nekoliko dana nosio dres baš Lokomotive. U 70. minuti svoj je udarac, ali neprecizno, isprobao domaći igrač Frederiksen.

Gosti su čuvali jedan bod u džepu i nisu se izlagali prevelikom riziku, dok je Istra 1961 teško probijala dvostruki suparnički blok te je bila nemoćna u nastojanjima da dođe do novog vodstva. U takvom ritmu trajala je utakmica sve do 84. minute kada je gostujući vratar Posavec spriječio opasnost nakon akcije Radoševića i Frederiksena.

Ipak, najbolju šansu u drugom dijelu imala je Lokomotiva u 90. minuti. S ruba šesnaesterca je pucao Posavac, ali je domaći golman Kolić odlično zaustavio udarac za konačnih 1-1.

U subotu će od 15 sati igrati Gorica - Hajduk, a potom Slaven Belupo - Varaždin s početkom u 17.45 sati. U nedjelju se igra samo jedna utakmica, od 15 sati se sastaju Osijek - Rijeka, dok je zadnji dvoboj na programu u ponedjeljak. Od 18 sati Dinamo u Zagrebu dočekuje Vukovar 1991.

Ključne riječi
NK Lokomotiva Istra 1961 HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!