Bez pobjednika u prvom dvoboju kola: Lokomotiva stigla do boda u Puli

U prvom dvoboju 20. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Istre 1961 i Lokomotive su odigrali u Puli 1-1 (1-1).

Oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu. Istra 1961 je povela u 13. minuti, a ponovno je strijelac za pulsku momčad bio Smail Prevljak. Gosti iz Zagreba do izjednačenja su stigli u 35. minuti golom Dušana Vukovića.

Također su obje momčadi ostale na dosadašnjim pozicijama na ljestvici. Istra 1961 je treća, dok je Lokomotiva na sedmoj poziciji. Istra 1961 je na 30, a Lokomotiva na 23 boda.

U uvodnih deset minuta ništa se značajno nije događalo na terenu i ništa nije moglo nagovijestiti da će relativno brzo pasti prvi pogodak. No, u 13. minuti Istra 1961 je izvela dobru akciju, točnije, Frederiksen je vrlo lijepo asistirao za Prevljaka koji je pogodio gostujuću mrežu za 1-0 Istre 1961.

Nastavila je potom napadati domaća momčad. U 18. minuti Rozić je bio u prilici, ali i u vrlo teškoj situaciji te iz kuta nije uspio povećati prednost svoje momčadi. Dvije minute kasnije i Radošević je imao šansu, ali je bio posve neprecizan u završnici.

Lokomotiva je bila vrlo tiha na početku susreta, ali su se i gosti razbudili nakon pola sata igre. U 35. minuti uspio je zagrebački sastav izjednačiti. Lucidno je reagirao Trajkovski. Njegovo je dodavanje iz igre izbacilo kompletnu domaću obranu, a završnicu je na sebe preuzeo Vuković i pogodio za 1-1.

Kao i početak utakmice tako je u mirnom ritmu krenuo i nastavak ogleda. Istra 1961 je bila nešto ofenzivnije nastrojena, ali pravih prilika nije bilo. Nakon sat vremena igre za Istru 1961 je debitirao Silvio Goričan, nogometaš koji je sve do prije nekoliko dana nosio dres baš Lokomotive. U 70. minuti svoj je udarac, ali neprecizno, isprobao domaći igrač Frederiksen.

Gosti su čuvali jedan bod u džepu i nisu se izlagali prevelikom riziku, dok je Istra 1961 teško probijala dvostruki suparnički blok te je bila nemoćna u nastojanjima da dođe do novog vodstva. U takvom ritmu trajala je utakmica sve do 84. minute kada je gostujući vratar Posavec spriječio opasnost nakon akcije Radoševića i Frederiksena.

Ipak, najbolju šansu u drugom dijelu imala je Lokomotiva u 90. minuti. S ruba šesnaesterca je pucao Posavac, ali je domaći golman Kolić odlično zaustavio udarac za konačnih 1-1.

U subotu će od 15 sati igrati Gorica - Hajduk, a potom Slaven Belupo - Varaždin s početkom u 17.45 sati. U nedjelju se igra samo jedna utakmica, od 15 sati se sastaju Osijek - Rijeka, dok je zadnji dvoboj na programu u ponedjeljak. Od 18 sati Dinamo u Zagrebu dočekuje Vukovar 1991.