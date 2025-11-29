Naši Portali
LA LIGA

Osasuna i Budimir u finišu utakmice stigli do vrijednog boda kod Mallorce

LaLiga - Real Madrid v Osasuna
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 16:21

Gosti su sjajnom završnicom ipak stigli do boda. U 83. minuti na 1-2 je smanjio Raul Garcia, dok je Boyomo u 92. bio strijelac za 2-2 i konačnu podjelu bodova. Boyomo je pogodio volej udarcem iz okreta.

U prvom subotnjem ogledu 14. kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika nakon što su nogometaši Mallorce i Osasune odigrali 2-2. Nakon vrlo tvrdog i nervoznog prvog poluvremena, u kojima nije bilo pravih prilika na obje strane, domaćin je, činilo se, utakmicu prelomio na početku nastavka. Dvostruki je strijelac bio Muriqi koji je prvo u 62. minuti realizirao jedanaesterac za 1-0, dok je samo četiri minute kasnije zabio za povećanje na 2-0.

Gosti su sjajnom završnicom ipak stigli do boda. U 83. minuti na 1-2 je smanjio Raul Garcia, dok je Boyomo u 92. bio strijelac za 2-2 i konačnu podjelu bodova. Boyomo je pogodio volej udarcem iz okreta.

Mallorca je napredovala za jedno mjesto i sada je 15., dok je Osasuna ostala na 17. poziciji. Hrvatski napadač Ante Budimir igrao je za goste do 71. minute.

U nedjelju igraju Real Sociedad - Villarreal, Sevilla - Betis,  Celta - Espanyol i Girona - Real Madrid, dok će Rayo Vallecano - Valencia posljednju utakmicu kola odigrati u ponedjeljak.

Mallorca Osasuna Ante Budimir

