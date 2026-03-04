Obožavao je Maksimir, prvi predvidio Modrićevu blistavu karijeru, a karijeru mu završila petarda

Sve navijače i ljubitelje Dinama danas je potresla vijest o smrti omiljenog vratara zagrebačkog kluba, Georga Kocha. Bivši njemački nogometaš preminuo je u dobi od 54 godine od raka gušterače. Vijesti o teškoj bolesti podijelio je 2024. iako je on sam saznao već godinu dana ranije, a liječnici su mu tada dali šest mjeseci života. Veliki borac kakav je, a upravo svojom borbenošću i karizmom pokupio je simpatije navijača Dinama u samo godinu dana, poživio je još gotovo tri godine nakon te dijagnoze.

Koch je u Dinamu proveo samo jednu sezonu, onu 2007./08. kada je momčad predvođena Modrićem, Sammirom i Mandžukićem izbacila moćni Ajax i izborila plasman u grupnu fazu Kupa UEFA-e. Osvojena je i dvostruka domaća kruna, a Koch je bio prvi vratar kluba i skupio 40 nastupa u svim natjecanjima.

Za vrijeme igre u Dinamu posebno se zaljubio u dom plavih, maksimirski stadion: ""Volim ovaj Maksimir. Kada uđete na stadion, ovdje miriše na nogomet. U WC-u je miris znoja, dima i urina bezbroj generacija koje su gradile klub" - govorio je tada, a nekoliko godina kasnije u intervjuu za Sportske novosti otkrio kako su ga iznenadile novotarije na stadionu.

- Gledam sve novo. Hotel i svlačionice kao da sam na Allianz Areni. Gdje je moj Maksimir? Kada sam otišao 2008. bio sam slomljen. Znam da će neki reći da sam bio ovdje tek godinu dana, ali imam tu neku posebnu vezu s klubom, navijačima i Zagrebom. Neke spone koje su neraskidive. Valjda zbog mog karaktera - izjavio je.

Zanimljivo, Koch je bio vjerojatno prva osoba iz svijeta profesionalnog nogometa koja je Luku Modrića nazvala najboljim nogomatešem svijeta. Bilo je to uoči utakmice Dinama i HSV-a kada su aktualne bile usporedbe Modrića i Rafaela van der Vaarta, igrača koji je bio predodređen za vrhunsku karijeru.

- Svi spominju Rafaela Van der Vaarta. Svaka čast, stvarno je dobar igrač, no protiv Luke Modrića nema nikakve šanse. Modrić je najbolji igrač na svijetu.

Koch je nakon jedine sezone u Dinamu odlučio i završiti karijeru, iako je imao još godinu dana ugovora. Govorio je tada kako ne želi kočiti razvoj Ivana Kelava, ali na nagovor trenera bečkog Rapida ipak se odlučio pridružiti austrijskom velikanu. Tamo ga je zadesila nesreća već u njegovom prvom derbiju u klubu..

Na utakmici protiv gradskog rivala Austrije, huligani su na teren bacali petarde, a jedna mu je eksplodirala tik pokraj desnog uha. Ostale su mu trajne posljedice poput gubitka ravnoteže i učestalih bolova pa je završio karijeru, a tri godine kasnije tužio je navijače obiju kluba i tražio odštetu od milijun eura.