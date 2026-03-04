Kovačević otkrio kakvo je stanje s ozlijeđenima Lisicom i Varelom: 'Nije dobro'

Dinamo je, očekivano, izborio plasman u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa pobjedom od 2:0 nad četvrtoligašem Kurilovcem. Oba pogotka pala su u prvom poluvremenu. Prvog je zabio Mounsef Bakrar u 24. minuti, a drugi 17-godišnji Patrik Horvat u 30. minuti u svom debitantskom nastupu za Dinamo. Horvat je samo četiri minute ranije zamijenio oulijeđenog Matea Lisicu.

- Prvo bih želio izraziti sućut obitelji Koch. Bio je ljudska i igračka veličina - započeo je konferenciju za medije nakon utakmice Mario Kovačević, trener Dinama. Potom je prešao na analizu same utakmice:

- Htjeli smo dati priliku onima koji su manje igrali, nastupilo je puno mladih. Znali smo da Kurilovec nije loša momčad, svi njihovi igrači prošli su dobre škole nogometa. Veseli me prvo poluvrijeme, koje je bilo nešto bolje i u kojem smo zabili dva gola. Nastavkom možda nisam toliko zadovoljan, ali vidjeli smo dosta dobrih stvari, a najvažniji je prolaz dalje.

Kovačević nije zbog ozljede morao zamijeniti samo Lisicu, već i mladog Cardosa Varelu.

- Čini mi se da Lisica nije dobro, koliko sam vidio u svlačionici. Radi se o ozljedi leđa. Varela je dobio udarac u glavu i nadam se da nije lakši potres mozga - rekao je Kovačević pa za kraj najavio nedjeljni derbi s Hajdukom:

- Naše su ambicije uvijek pobjedničke. Možda sam htio malo odmoriti i Galešića, ali dobro je, može on. Idemo na Poljud hrabro, u derbiju nema favorita. U dobrom smo trenutku, igramo dobro, moramo biti hrabri i odlučni, a Hajduk poštujemo. Možemo igrati sa svakim i vjerujem u dobru utakmicu, a onda se ne bojim za rezultat.