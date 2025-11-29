Naši Portali
NISU GA ZABORAVILI

Nevjerojatne slike osvanule u Turskoj: 'Ovaj je lud! Livakovića se očito nikada nećemo riješiti'

Rijeka: Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice između Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.11.2025.
u 10:22

Fotografija je brzo postala viralna, a navijači Fenera masovno su komentirali na društvenoj mreži X

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković potpisao je za Gironu još krajem ljeta, ali čini se da ga u Istanbuli i dalje ne zaboravljaju. Najbolji dokaz tome je fotografija nastala sinoć ispred stadiona Fenerbahčea, gdje se jedan navijač pojavio odjeven u Livakovićevu opremu.

Dok čeka rasplet situacije u kojoj bi trebao vratiti se u Dinamo, Livaković i dalje ima vjernu publiku u Istanbulu. Jedan navijač turskog giganta već ranije poznat po tome što na utakmice dolazi potpuno odjeven u Livakovićev dres i rukavice, ponovno je snimljen ispred stadiona nakon susreta Fenerbahčea i Ferencvaroša u Europskoj ligi.

Fotografija je brzo postala viralna, a navijači Fenera masovno su komentirali na društvenoj mreži X.

'Ovaj dečko je lud', Livakovića se očito ne možemo riješiti', 'Ovom treba dati posebnu zahvalnicu', Hrvat ga mora dobro počastiti.'

Podsjetimo, Livaković je početkom rujna napustio Tursku i karijeru nastavio u Španjolskoj, kao posuđeni vratar u Gironi. Očekivao je da će takav potez označiti novi početak, no zapravo su tada počeli najveći problemi. Od dolaska u Kataloniju nije odigrao ni minute, pa je jasno kako je pogriješio prilikom izbora kluba. 

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Ključne riječi
Dinamo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Fenerbahce Dominik Livaković

Avatar drug Joža
drug Joža
10:29 29.11.2025.

Je je otimaju se velikani za usluge Livakovića

