Nevjerojatne slike osvanule u Turskoj: 'Ovaj je lud! Livakovića se očito nikada nećemo riješiti'

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković potpisao je za Gironu još krajem ljeta, ali čini se da ga u Istanbuli i dalje ne zaboravljaju. Najbolji dokaz tome je fotografija nastala sinoć ispred stadiona Fenerbahčea, gdje se jedan navijač pojavio odjeven u Livakovićevu opremu.

Dok čeka rasplet situacije u kojoj bi trebao vratiti se u Dinamo, Livaković i dalje ima vjernu publiku u Istanbulu. Jedan navijač turskog giganta već ranije poznat po tome što na utakmice dolazi potpuno odjeven u Livakovićev dres i rukavice, ponovno je snimljen ispred stadiona nakon susreta Fenerbahčea i Ferencvaroša u Europskoj ligi.

Fotografija je brzo postala viralna, a navijači Fenera masovno su komentirali na društvenoj mreži X.

'Ovaj dečko je lud', Livakovića se očito ne možemo riješiti', 'Ovom treba dati posebnu zahvalnicu', Hrvat ga mora dobro počastiti.'

Podsjetimo, Livaković je početkom rujna napustio Tursku i karijeru nastavio u Španjolskoj, kao posuđeni vratar u Gironi. Očekivao je da će takav potez označiti novi početak, no zapravo su tada počeli najveći problemi. Od dolaska u Kataloniju nije odigrao ni minute, pa je jasno kako je pogriješio prilikom izbora kluba.