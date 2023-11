Olmo o prvom iskustvu iz Vukovara: Bio sam šokiran i vidio obitelji koje su prošle toliko nesreće

VELIKI PREOKRET

L'Equipe: Tudor ipak preuzima talijanskog prvaka. Evo kada će dobiti najveći posao u karijeri

Čelnik kluba Aurelio de Laurentiis želio je odmah dovesti Tudora i ponuditi mu ugovor do kraja sezone, no Tušo je to odbio jer je želio dvogodišnju suradnju