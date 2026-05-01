FATALAN PAD

Djevojčica s farme došla do svjetske scene, a onda je poginula na tragičan način

Autor
Damir Mrvec
01.05.2026.
u 07:00

Talentirana britanska jahačica preminula je nakon stravičnog pada na natjecanju, ostavivši iza sebe slomljenog supruga

Tijekom međunarodnog natjecanja u Bictonu, u Devonu, iskusna jahačica Georgie Campbell doživjela je fatalan pad sa svog konja Global Questa. Nisu uspjeli savladati prepreku – skok preko debla. Georgie je pala s konja, koji se potom prevrnuo i pao na nju, dok je životinja prošla bez ozljeda i pobjegla. Na očevidu je utvrđeno kako nije bilo ničega što bi moglo preplašiti konja te da je riječ o „običnoj nesreći”. Georgijin suprug Jesse, također profesionalni jahač u eventingu, izjavio je kako se u trenutku tragedije nalazio otprilike milju udaljen od mjesta događaja.

 - Odmah sam znao sam da je riječ o zaista teškom padu. Global Quest teži 610 kilograma, riječ je o iskusnom konju. Na prva četiri skoka imali su odličan nastup. Ništa ga nije moglo omesti. Ima besprijekoran dosje u cross-countryu - rekao je Jess. 

Stručnjaci su naveli kako je konj pokušao napraviti dodatni korak prije skoka u vodi, ali je prsima i prednjim nogama udario u prepreku – deblo. Zbog toga je Georgie odbačena na tlo, a zbog inercije kretanja Global Quest se rotacijski prevrnuo i pao na nju. Kao uzrok smrti navedeno je krvarenje u mozgu. Na očevidu je rečeno da je Georgie zadobila obilno krvarenje iz glave te višestruke prijelome rebara, a preminula je na mjestu nesreće unatoč brzoj intervenciji medicinskog tima. Područna mrtvozornica za Devon, Deborah Archer, istaknula je kako je vrlo brzo izgubila svijest te da je riječ o „brzoj smrti”. Tijekom očevida utvrđeno je i da je Georgie nosila zaštitnu kacigu i štitnik za leđa.

Rođena kao Georgina Strang, odrasla je na obiteljskoj farmi u Kentu, okružena životinjama i prirodom. Strast prema konjima rodila se rano; na sedlo je prvi put sjela sa samo dvije godine, a već sa šest natjecala se na prestižnim izložbama. Njezina majka Debbie, i sama jahačica, prepoznala je kćerin izniman dar. No, Georgie nije bila samo jahačica. Prijatelji iz djetinjstva opisuju je kao rođenu sportašicu, kapetanicu hokejaške i lacrosse ekipe, talentiranu trkačicu na duge staze koja se natjecala s dječacima jer joj djevojčice nisu bile konkurencija. Bila je, kako kažu, zastrašujuće kompetitivna na terenu, ali izvan njega najnježnija i najljubaznija osoba koju možete zamisliti. Nakon završene gimnazije upisala je i diplomirala sportske znanosti, no ljubav prema konjima odredila je njezin životni put. Karijera joj je bila ispunjena uspjesima, s više od 200 natjecanja i šest međunarodnih pobjeda, a predstavljala je Veliku Britaniju u Kupu nacija te se natjecala na najvišoj, petozvjezdanoj razini. Svi koji su je poznavali pamtit će je, kako stoji u brojnim posvetama nakon njezine smrti, po zaraznom osmijehu, neiscrpnoj energiji i velikodušnom duhu.

Sudbina joj je 2017. godine na natjecanju u Nizozemskoj namijenila susret života. Tamo je novozelandski jahač Jesse Campbell ugledao plavušu zaraznog osmijeha. Činjenica da je u tom trenutku bila zaručena nije ga pokolebala. U roku od godinu dana, Georgie je preselila svoje konje i započela zajednički život s njim. Vjenčali su se u prosincu 2020., tijekom lockdowna, na maloj, intimnoj ceremoniji koju je Jesse opisao kao "najčarobniji dan". Zajedno su osnovali "Team Campbell Eventing", kombinirajući svoj talent, znanje i odlučnost. Bili su više od supružnika; bili su poslovni partneri, najbolji prijatelji i najveća podrška jedno drugome u sportu koji nosi goleme rizike.

Ključne riječi
grlo nesreća Velika Britanija Konjički sport

