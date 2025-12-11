Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
OPREZNI SU

Španjolci znaju što ih večeras čeka u Zagrebu: 'Ne smijemo se zavaravati, Dinamo je veliki klub'

Conference League - Final - Real Betis v Chelsea
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/2
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
11.12.2025.
u 12:30

Betisov kapetan Marc Bartra rekao je u razgovoru za Hinu da očekuje zahtjevnu utakmicu u četvrtak s Dinamom jer zagrebačku momčad smatra kvalitetnom unatoč posljednjim porazima u Europskoj ligi

"Očekujem jako zahtjevnu utakmicu u kojoj ćemo morati biti koncentrirani svih 90 minuta jer je Dinamo kvalitetna momčad. Ne smiju nas zavarati njegovi posljednji rezultati u Europi", izjavio je u srijedu navečer 34-godišnji branič. Bartra, koji je u subotu nastupio 200. put za Betis u susretu s Barcelonom, predvodit će Andalužane s kapetanskom vrpcom oko ruke jer je ozlijeđen prvi kapetan Isco Alarcon. Dinamo će se suprotstaviti u Zagrebu šestoplasiranoj ekipi španjolskog prvenstva nakon poraza 0-4 od Lillea i 0-3 od Celte Vigo, ali istovremeno i povratka na prvo mjesto u hrvatskom prvenstvu.

"Dinamo je velika hrvatska momčad, koja je trenutno lider u svom prvenstvu, s odličnim pojedincima", napomenuo je Bartra. Ove dvije momčadi susrele su se u veljači 2024. kada je Dinamo izborio prolazak u osminu finala Konferencijske lige odigravši na Maksimiru 1-1 nakon što je slavio s 1-0 u Sevilli. "Sjećam se te utakmice premda nisam nastupio u njoj. Njome smo se bili oprostili od Europe, ali nam je bila velika škola", rekao je Bartra.

Betis je iduće sezone došao sve do finala Konferencijske lige gdje je izgubio s 1-4 od londonskog Chelsea. "Navikli smo igrati protiv velikih ekipa jer ih je u našem španjolskom prvenstvu puno. Mi smo talentirana skupina igrača i jako smo predani postizanju cilja", napomenuo je Katalonac. Betis će ove sezone pokušati osvojiti Europsku ligu u kojoj trenutno zauzima peto mjesto među 36 klubova. "Ove sezone nam je cilj biti na što je moguće višoj poziciji u prvenstvu te pokušati osvojiti jedan naslov - Europsku ligu ili španjolski Kup", objasnio je kapetan zeleno-bijelih.

Bartra, koji je igrao i za Borussiju Dortmund i turski Trabzonspor, ponikao je u Barceloni. Za Katalonce je upisao 103 nastupa od 2012. do 2016. Dvije godine je igrao u Barceloni s hrvatskim veznim igračem Ivanom Rakitićem s kojim je 2015. osvojio Ligu prvaka. "Hrvatska je dala jako dobre igrače, a ja bih istaknuo Rakitića. S njim sam igrao u Barceloni, a osim što je sjajan nogometaš, dobar mi je prijatelj", rekao je Bartra. "Također bih istaknuo i nekadašnjeg Dinamovog igrača Mislava Oršića koji mi je bio suigrač u Trabzonsporu", zaključio je.
Ključne riječi
Europska liga Dinamo Betis Marc Bartra

Komentara 3

Pogledaj Sve
NE
Nemanadimak
13:51 11.12.2025.

Gledajuci trenutnu formu Dinama ceka ih glatka pobjeda od minimum 2:0. Beljo nije u formi a sada vise ni Kule nije to i nema tko da daje goloce. Skupo placeni novci za Belju a u ligi imamo i bolje napadace od Belje. Mislim kako je Belji sa ovim dolaskom u Dinamo propala karijera.

Avatar Nashorn
Nashorn
12:41 11.12.2025.

Čeka ih stari ratnik Kova.

NE
Nemanadimak
13:56 11.12.2025.

Dinamo bolje da je doveo Franka nego Belju, znatno bolje bi prosao sa takvim napadacem nego li sa Beljom. U klubu kao Augsburg nije se mogao dokazati i prepoznali su kako je slab igrac. Nije trebao biti placen tolike novce a Petko otiso za badava.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!