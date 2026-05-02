KRENUO U OFENZIVU

Zdravko Mamić podigao tužbe protiv poznatih nogometaša jer tvrdi da su dali lažni iskaz na sudu

Stjepan Meleš
02.05.2026.
u 08:18

Unatoč tome što je prošlo više od šest mjeseci otkako su bivši poznati nogometaši Boško Balaban, Davor Vugrinec i Sejad Halilović svjedočili na osječkom Županijskom sudu protiv Zorana i Zdravka Mamića te optuženog Damira Vrbanovića, čini se da je Zdravku Mamiću jako zasmetalo što su dali drugačije iskaze. Naime, protiv njih trojice podigao je kaznene prijave jer smatra da su dali lažni iskaz protiv njega na sudu, javljaju 24 sata

Mamić ih je tužio ih u tri odvojene kaznene prijave koje je predao Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku koje je već započelo s izvidima i istražnim radnjama. 

- Ne mogu komentirati detalje, ali vam mogu potvrditi da je Zdravko Mamić odlučio poduzeti određene pravne korake protiv pojedinih svjedoka koji su svjedočili pred sudom u Osijeku, a za koje smatra da nisu govorili istinu. Na to ga je potaknulo postupanje DORH-a koje je krenulo s procesuiranjem jednog svjedoka iz postupka pa očekuje da će na jednaki način postupiti i u ovim slučajevima, pri čemu prenosim poruku Zdravka Mamića da će na isti način postupati i u svim budućim slučajevima u kojima utvrdi da pojedini svjedoci nisu govorili istinu - kazao je za isti medij Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića.

