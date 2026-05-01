Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Reakcija predsjednika SAD-a

Trump dobio škakljivo pitanje o Iranu: 'Mislim da o tome ne moram brinuti'

Foto: Reuters/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hrvoje Delač
01.05.2026.
u 11:40

Američki predsjednik Donald Trump družio se s novinarima i dogovarao na zanimljiva pitanja

Svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi je pred vratima, a posljednjih mjeseci puno je bilo nagađanja oko toga hoće li Iran nastupiti na Mundijalu. Razlog je, naravno, američko-izraelski napad na Iran, a sve sumnje još neki dan otklonio je predsjednik Fife Gianni Infantino.

- Za početak, želim nedvosmisleno potvrditi da će Iran očito sudjelovati na Svjetskom prvenstvu 2026. I naravno, Iran će igrati u Sjedinjenim Državama. Razlog za to je vrlo jednostavan, moramo se ujediniti. Moramo spajati ljude, to je moja odgovornost, naša odgovornost. Nogomet ujedinjuje svijet, Fifa ujedinjuje svijet, svi ujedinjujemo svijet, rekao je Infantino.

Vrlo brzo stigla je i reakcija Donalda Trumpa, kojem je to škakljivo pitanje postavljeno na druženju s novinarima.

- Ako je Gianni to rekao, onda je to u redu. Je li to rekao? Ako jest, slažem se s njim. 

A što ako Iran osvoji SP, upitao ga je novinar.

- Što ako osvoje? Mislim da se to neće dogoditi, ne moram se brinuti za to, rekao je Trump uz smiješak pa nastavio:

- Gledajte, neka igraju. Gianni je fantastičan, on je moj prijatelj. Rekao sam mu da radi što god želi. Ako želi neka igraju, ako ne želi neka ne igraju. Vjerojatno imaju dobru momčad. Imaju li dobru momčad?, upitao je Trump novinara.

- Nemam pojma, odgovorio je novinar, nakon čega su se svi nasmijali, a Trump dodao:

- Teško je u to vjerovati, zapravo, ali dajmo im da igraju, zaključio je predsjednik SAD-a.
Ključne riječi
Donald Trump Gianni Infantino FIFA SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!