Trump dobio škakljivo pitanje o Iranu: 'Mislim da o tome ne moram brinuti'

Svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi je pred vratima, a posljednjih mjeseci puno je bilo nagađanja oko toga hoće li Iran nastupiti na Mundijalu. Razlog je, naravno, američko-izraelski napad na Iran, a sve sumnje još neki dan otklonio je predsjednik Fife Gianni Infantino.

- Za početak, želim nedvosmisleno potvrditi da će Iran očito sudjelovati na Svjetskom prvenstvu 2026. I naravno, Iran će igrati u Sjedinjenim Državama. Razlog za to je vrlo jednostavan, moramo se ujediniti. Moramo spajati ljude, to je moja odgovornost, naša odgovornost. Nogomet ujedinjuje svijet, Fifa ujedinjuje svijet, svi ujedinjujemo svijet, rekao je Infantino.

Vrlo brzo stigla je i reakcija Donalda Trumpa, kojem je to škakljivo pitanje postavljeno na druženju s novinarima.

- Ako je Gianni to rekao, onda je to u redu. Je li to rekao? Ako jest, slažem se s njim.

A što ako Iran osvoji SP, upitao ga je novinar.

- Što ako osvoje? Mislim da se to neće dogoditi, ne moram se brinuti za to, rekao je Trump uz smiješak pa nastavio:

- Gledajte, neka igraju. Gianni je fantastičan, on je moj prijatelj. Rekao sam mu da radi što god želi. Ako želi neka igraju, ako ne želi neka ne igraju. Vjerojatno imaju dobru momčad. Imaju li dobru momčad?, upitao je Trump novinara.

- Nemam pojma, odgovorio je novinar, nakon čega su se svi nasmijali, a Trump dodao:

- Teško je u to vjerovati, zapravo, ali dajmo im da igraju, zaključio je predsjednik SAD-a.