Čovjek s tisuću života ide na šesto Svjetsko prvenstvo! Svojedobno je šokirao svijet

Francisco Guillermo "Memo" Ochoa Magaña urezao je svoje ime u anale meksičkog i svjetskog nogometa kao jedan od najkarizmatičnijih i najizdržljivijih vratara svoje generacije. Njegova karijera, koja se proteže na više od dva desetljeća, ispunjena je nevjerojatnim obranama koje su se kosile sa zakonima fizike, dramatičnim transferima i nepokolebljivom predanošću nacionalnom dresu, što ga je učinilo besmrtnom ikonom u domovini i cijenjenom figurom u cijelom svijetu. Zanimljivo, njegov put počeo je na suprotnoj strani terena. Kao dječak u nogometnoj školi slavnog kluba América, stigao je prekasno da bi dobio mjesto među vratnicama pa je zaigrao kao napadač i u prvoj utakmici postigao dva gola. No, kada se prvi vratar ozlijedio, Memo je stao na gol, obranio jedanaesterac i zapečatio svoju sudbinu. U profesionalni svijet zakoračio je 2004., kada ga je s tek 18 godina nizozemski trener Leo Beenhakker gurnuo u vatru kao prvog vratara Américe. Brzo se nametnuo kao golman iznimnih refleksa i nevjerojatne hrabrosti, osvojivši na kraju sezone nagradu za najboljeg novaka lige.

Nakon umirovljenja klupske legende Adolfa Ríosa, Ochoa je postao neprikosnovena "jedinica" i ključni igrač u pohodu na naslov prvaka Clausure 2005. godine. Njegove izvanredne izvedbe donijele su mu i individualna priznanja, uključujući dvije uzastopne nagrade "Zlatna rukavica" za sezone 2006. i 2007., čime je potvrdio status najboljeg vratara u Meksiku. Njegov talent nije prošao nezapaženo ni na međunarodnoj sceni. U listopadu 2007. godine, France Football ga je uvrstio na popis kandidata za prestižnu nagradu Ballon d'Or, što je bila ogromna čast jer je bio jedan od samo tri igrača na listi koji nisu igrali u Europi. Već tada je bilo jasno da je meksička liga postala preuska za njegove ambicije i da je odlazak na Stari kontinent samo pitanje vremena, a interes su pokazivali i velikani poput Manchester Uniteda.

Nakon osam godina i više od 200 nastupa za Club Américu, Ochoa je 2011. godine napokon krenuo u europsku avanturu, potpisavši za francuski Ajaccio. Njegov prelazak obilježila je kontroverza jer je dogovor s moćnim Paris Saint-Germainom propao zbog lažnih optužbi za doping. Naime, Ochoa i još četiri meksička reprezentativca bili su pozitivni na klenbuterol, no kasnije je utvrđeno da je to bila posljedica konzumacije kontaminiranog mesa. Iako su oslobođeni svake krivnje, incident je privremeno zaustavio njegov transfer u veći klub. U Ajacciju, unatoč stalnoj borbi kluba za opstanak u Ligue 1, Ochoa je tri sezone briljirao, stekavši reputaciju vratara koji čini čuda. Njegove brojne obrane često su spašavale momčad od poraza, a navijači su ga obožavali i dvaput proglasili igračem sezone. Nakon ispadanja Ajaccia, Ochoa je, poslije herojskog nastupa na Svjetskom prvenstvu 2014., potpisao za španjolsku Málagu. Tamo je, međutim, većinom bio rezerva Carlosu Kamenom, pa je otišao na posudbu u Granadu. U Andaluziji je doživio nogometni paradoks: klub je ispao iz lige, a on je primio rekordna 82 gola u sezoni La Lige. Istovremeno, imao je najviše obrana (162) u pet najjačih europskih liga i ponovno je proglašen igračem sezone od strane navijača.

Sljedeća postaja bio je belgijski Standard Liège, gdje je proveo dvije iznimno uspješne sezone kao prvi vratar, osvojio belgijski kup i ponovno bio proglašen igračem sezone. Nakon osam godina u Europi, 2019. se vratio kući u Club Américu, preuzeo kapetansku vrpcu i postao vratar s najviše utakmica bez primljenog gola u povijesti kluba. No, europski zov bio je prejak. Nakon Svjetskog prvenstva 2022. ponovno se otisnuo preko Atlantika, potpisavši za talijanskog prvoligaša Salernitanu. Iako se klub borio za opstanak, Ochoa je svojim obranama bio ključan u osiguravanju ostanka u Serie A i još jednom je proglašen igračem sezone. Njegova nevjerojatna želja za igrom i danas ga drži aktivnim, a sve s jednim ciljem - da zaigra na svom šestom Svjetskom prvenstvu 2026. godine, čime bi se pridružio ekskluzivnom klubu u kojem su samo Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Iako je njegova klupska karijera bila puna obrata, Memo Ochoa je status globalne zvijezde i nacionalnog heroja zacementirao upravo u dresu meksičke reprezentacije. Debitirao je 2005. s 20 godina i bio je dio momčadi na čak pet Svjetskih prvenstava (2006., 2010., 2014., 2018. i 2022.). Iako je na prva dva Mundijala bio rezerva, od prvenstva u Brazilu 2014. postao je sinonim za čudesne obrane na najvećoj nogometnoj pozornici. Njegova partija protiv domaćina Brazila, gdje je s nekoliko nevjerojatnih intervencija sačuvao mrežu netaknutom, ušla je u anale natjecanja. Posebno se pamti njegova "obrana života" nakon udarca glavom Neymara, koju su mnogi usporedili s legendarnom obranom Gordona Banksa protiv Peléa 1970. godine. Na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji ponovio je junaštvo, s devet obrana u povijesnoj pobjedi protiv tadašnjeg prvaka Njemačke, završivši turnir s 25 obrana, više od ijednog drugog vratara u grupnoj fazi. Ništa manje impresivan nije bio ni 2022. u Kataru, kada je u utakmici protiv Poljske obranio jedanaesterac jednom od najboljih napadača svijeta, Robertu Lewandowskom.

Osim na svjetskim prvenstvima, Ochoa je s Meksikom ispisao povijest i na kontinentalnoj razini. Osvojio je čak šest naslova CONCACAF Gold Cupa, što ga čini najuspješnijim igračem u povijesti tog natjecanja. Tome je pridodao i brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine, kao jedan od trojice starijih igrača koji su vodili mladu momčad. Izvan terena, Guillermo Ochoa je posvećen obiteljski čovjek. U braku je s meksičkom manekenkom Karlom Morom, s kojom ima troje djece: dvije kćeri, Luccianu i Karlu, te sina Guillerma. Par se vjenčao 2017. na Ibizi, a Ochoa je poznat i po tome što na dresu nosi broj 13, što je referenca na dan njegova rođenja, 13. srpnja.