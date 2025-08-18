Olić objavio popis pa otkrio: 'On će biti stožerni igrač ove momčadi!' Evo tko je nova nada vatrenih

Izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Ivica Olić objavio je popis igrača za početak kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027., koje će se održati u Albaniji i Srbiji. Mladi Vatreni prvi ispit imaju 9. rujna u Trabzonu, gdje gostuju kod Turske. Hrvatska će u kvalifikacijskoj skupini H igrati protiv Ukrajine, Mađarske, Turske i Litve. Olić je za početak pozvao 23 igrača, uz još deset pretpoziva.

Okupljanje reprezentacije zakazano je za 1. rujna u Zagrebu, a pripreme će trajati do polaska u Tursku 7. rujna. Nakon ogleda s Turcima, u listopadu slijedi domaći susret s Ukrajinom (14. listopada), dok će u studenome mladi Vatreni odigrati još dvije utakmice, protiv Litve i Mađarske.

"Nakon dva dobra pripremna ciklusa i osvojenog turnira u Kataru od nove generacije očekujemo da u tom smjeru i nastavimo. Čeka nas zahtjevna skupina i već prva utakmica protiv Turske u Trabzonu bit će veliki izazov. Igramo protiv kvalitetnog protivnika na njihovom terenu i znamo da neće biti lako", rekao je Olić za službene stranice HNS-a, naglasivši da ga posebno raduje povratak Luke Vuškovića.

"Veseli nas što ćemo ponovno imati na raspolaganju Luku Vuškovića, koji je stožerni igrač ove reprezentacije. U ovom trenutku za njega je najvažnije da ima značajnu minutažu, kao što je istaknuo i izbornik Zlatko Dalić, a istovremeno postoji mogućnost da ga se po potrebi ponovno priključi A reprezentaciji. Mlačić i Čović će nam se priključiti nakon što 3. rujna odigraju utakmicu za U-19 reprezentaciju protiv Italije. Cilj nam je otvoriti kvalifikacije na pravi način i pokazati da možemo konkurirati za plasman na Europsko prvenstvo", zaključio je izbornik.

Vratari: Anthony Jacob Pavlešić (NK Rudeš), Toni Silić (HNK Hajduk), Josip Cundeković (Dubrava Tim Kabel)

Obrambeni: Dominik Prpić (FC Porto), Moreno Živković (GNK Dinamo), Branimir Mlačić (HNK Hajduk), Teo Barišić (Lyon), Šimun Hrgović (HNK Hajduk), Domagoj Bukvić (NK Osijek), Luka Vušković (Tottenham)

Vezni: Luka Vrbančić (NK Osijek), Fabijan Krivak (NK Lokomotiva), Adriano Jagušić (NK Slaven Belupo), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Lovro Zvonarek (Grasshopper Club Zürich), Šimun Mikolčić (NK Osijek), Patrice Čović (SV Werder Bremen)

Napadači: Mate Antunović (NK Varaždin), Fran Topić (GNK Dinamo), Filip Živković (NK Osijek), Roko Brajković (HNK Hajduk), Marin Šotiček (FC Basel 1893), Bruno Durdov (HNK Hajduk)

Pretpozivi: Ivan Šiško (NK Hrvace), Zvonimir Katalinić (NK Slaven Belupo), Noa Skoko (HNK Hajduk), Matija Subotić (NK Lokomotiva), Ante Kavelj (HNK Gorica), Gabriel Rukavina (HNK Rijeka), Šimun Butić (HNK Rijeka), Mirko Sušak (NK Lokomotiva), Phil Noah Pesch (1. FC Magdeburg), Lovre Kulušić (NK Bravo)