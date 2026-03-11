Tottenham drži Tudora na probnom roku: Ima tri pokušaja da si spasi posao

Namjera Tottenhama da Igor Tudor donese pozitivno osvježenje u momčad u lošoj formi i na brzini peokrene tijek sezone nije uspio. Tudor je doveden da donese kratkoročni uspjeh do kraja sezone, stabilizira brod koji tone, no umjesto toga Tudor je upisao četiri poraza u prve četiri utakmici na klupi i malo mu nedostaje da ne napusti London samo mjesec dana nakon što je stigao.

Gotovo pa je svaki poraz bio sramotniji od prošloga. U Tudorovom debiju, najvažnijoj utakmici iz navijačke perspektive, pali su bez ispaljenog metka protiv Arsenala i uvjerljivo izgubili 4:1. Potom je uslijedio tijesni poraz od Fulhama, pa sramotno prvo poluvrijeme s tri primljena pogotka protiv Crystal Palacea kada su navijači na poluvremenu napustili stadion te jučerašnje poniženje od Atletico Madrida u Ligi prvaka. Atletico je primio četiri pogotka u prve 22 minute susreta i na kraju izgubio s 5:2.

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jasno je kako se Tudoru ozbiljno trese stolica, a talijanski novinar Nicolo Schira tvrdi kako Tudor ima tri pokušaja da pokuša spasiti posao. Krajem ožujka na red dolazi reprezentativna stanka, a Tottenham do tada igra tri susreta - protiv Liverpoola ovog vikenda, uzvrat s Atleticom sljedećeg tjedna te još jednu prvenstvenu utakmicu protiv Nottingham Foresta. Ukoliko se forma momčadi ne popravi u ta tri susreta, Tudor je bivši.

Hrvatski stručnjak sa Spursima je potpisao ugovor do kraja ove sezone bez opcije produljenja za iduću. Klub je već odlučio kako će na ljeto potražiti trajno rješenje za klupu, no sada sve izglednijom izgleda mogućnost da zaposle i trećeg trenera ove sezone nakon Tudora i Thomasa Franka.