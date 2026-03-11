Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Ubojica iz Gospića napao četiri policajca tijekom transporta!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŽAK ZADATAK

Tottenham drži Tudora na probnom roku: Ima tri pokušaja da si spasi posao

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Foto: Matthew Childs/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
11.03.2026.
u 14:06

Hrvatski stručnjak sa Spursima je potpisao ugovor do kraja ove sezone bez opcije produljenja za iduću

Namjera Tottenhama da Igor Tudor donese pozitivno osvježenje u momčad u lošoj formi i na brzini peokrene tijek sezone nije uspio. Tudor je doveden da donese kratkoročni uspjeh do kraja sezone, stabilizira brod koji tone, no umjesto toga Tudor je upisao četiri poraza u prve četiri utakmici na klupi i malo mu nedostaje da ne napusti London samo mjesec dana nakon što je stigao.

Gotovo pa je svaki poraz bio sramotniji od prošloga. U Tudorovom debiju, najvažnijoj utakmici iz navijačke perspektive, pali su bez ispaljenog metka protiv Arsenala i uvjerljivo izgubili 4:1. Potom je uslijedio tijesni poraz od Fulhama, pa sramotno prvo poluvrijeme s tri primljena pogotka protiv Crystal Palacea kada su navijači na poluvremenu napustili stadion te jučerašnje poniženje od Atletico Madrida u Ligi prvaka. Atletico je primio četiri pogotka u prve 22 minute susreta i na kraju izgubio s 5:2.

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla

Jasno je kako se Tudoru ozbiljno trese stolica, a talijanski novinar Nicolo Schira tvrdi kako Tudor ima tri pokušaja da pokuša spasiti posao. Krajem ožujka na red dolazi reprezentativna stanka, a Tottenham do tada igra tri susreta - protiv Liverpoola ovog vikenda, uzvrat s Atleticom sljedećeg tjedna te još jednu prvenstvenu utakmicu protiv Nottingham Foresta. Ukoliko se forma momčadi ne popravi u ta tri susreta, Tudor je bivši.

Hrvatski stručnjak sa Spursima je potpisao ugovor do kraja ove sezone bez opcije produljenja za iduću. Klub je već odlučio kako će na ljeto potražiti trajno rješenje za klupu, no sada sve izglednijom izgleda mogućnost da zaposle i trećeg trenera ove sezone nakon Tudora i Thomasa Franka.
Ključne riječi
otkaz Tottenham Igor Tudor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Utakmica između Dinama i Osijeka u 34. kolu SuperSport HNL
Premium sadržaj
Sve prednosti i mane

VAR je kontroverzan i nesavršen, ali nogomet je sad pošteniji. No, svi se sjećamo afere u Hrvatskoj

Mnogi navijači ističu još jednu manu i govore da je VAR "ubojica emocija", da igrači ne mogu slaviti gol u potpunosti kad ga zabiju jer znaju da ih čeka provjera. Međutim, nije istina da VAR ubija emocije, on ih samo čini slojevitijima. Često te emocije prijeđu iz slavlja, pa u razočaranje nakon podignute zastavice, pa potom opet u slavlje nakon ipak priznatog pogotka

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!