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BORBA MESSIJA I MBAPPEA

Tko će biti najbolji strijelac SP-a? Ovo je trenutačni poredak

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
16.07.2026.
u 11:01

Mbappe (Francuska) i Messi (Argentina) vodeći su s po osam golova, a još imaju po jednu utakmicu.

Ljestvica strijelaca na Svjetskom nogometnom prvenstvu:

8 golova - Mbappe (Francuska), Messi (Argentina)

7 golova - Haaland (Norveška)

6 golova - Bellingham i Kane (oba Engleska)

5 golova - O. Dembele (Francuska), Oyarzabal (Španjolska)

4 gola - Quinones (Meksiko), I. Sarr (Senegal), Vinicius (Brazil)

3 gola - Brobbey i Gakpo (oba Nizozemska), De Ketelaere i Lukaku (oba Belgija), Havertz i Undav (oba Njemačka), Balogun (SAD), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brazil), David (Kanada), De Ketelaere i Lukaku (oba Belgija), Havertz i Undav (oba Njemačka), Jimenez (Meksiko), Just (Novi Zeland), Manzambi (Švicarska), La. Martinez (Argentina), Saibari (Maroko), Wissa (DR Kongo)
Ključne riječi
SP 2026. svjetsko prvenstvo strijelci

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