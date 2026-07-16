Tko će biti najbolji strijelac SP-a? Ovo je trenutačni poredak

ZABIO ZA FINALE

VIDEO Heroj Argentine slomio se pred kamerama pa dao izjavu koja će obići svijet

"Kada mi je otac prvi put kupio kopačke, sanjao sam ovaj trenutak. Moji roditelji gledali su kako postižem gol, moje dijete je gledalo kako postižem gol... Uživam u ovome. Rekao sam prije nego što sam ušao u igru da ću zabiti za pobjedu. Engleska je bila dobra sat vremena, a onda se umorila."