Tko će biti najbolji strijelac SP-a? Ovo je trenutačni poredak

Ljestvica strijelaca na Svjetskom nogometnom prvenstvu:
8 golova - Mbappe (Francuska), Messi (Argentina)
7 golova - Haaland (Norveška)
6 golova - Bellingham i Kane (oba Engleska)
5 golova - O. Dembele (Francuska), Oyarzabal (Španjolska)
4 gola - Quinones (Meksiko), I. Sarr (Senegal), Vinicius (Brazil)
3 gola - Brobbey i Gakpo (oba Nizozemska), De Ketelaere i Lukaku (oba Belgija), Havertz i Undav (oba Njemačka), Balogun (SAD), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brazil), David (Kanada), De Ketelaere i Lukaku (oba Belgija), Havertz i Undav (oba Njemačka), Jimenez (Meksiko), Just (Novi Zeland), Manzambi (Švicarska), La. Martinez (Argentina), Saibari (Maroko), Wissa (DR Kongo)
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