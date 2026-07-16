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POLITIČKA PORUKA

VIDEO Argentinske zvijezde provocirale Engleze porukom o Falklandima, slijedi im kazna Fife

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Paul Childs/REUTERS
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
16.07.2026.
u 07:43

Nekolicina igrača razvila je bijelu zastavu s crnim natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" (Falklandski otoci su argentinski). Jedan od glavnih inicijatora bio je veznjak Giovani Lo Celso, koji je zastavu postavio u kazneni prostor okružen suigračima.

Nakon velike pobjede Argentine nad Engleskom (2:1) u Atlanti, kojom su izborili plasman u finale Svjetskog prvenstva, argentinski reprezentativci izazvali su pozornost političkom porukom na travnjaku stadiona Mercedes-Benz.

Nekolicina igrača razvila je bijelu zastavu s crnim natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" (Falklandski otoci su argentinski). Jedan od glavnih inicijatora bio je veznjak Giovani Lo Celso, koji je zastavu postavio u kazneni prostor okružen suigračima.

Taj je potez dodatno naglasio koliko je dvoboj s Engleskom za argentinsku reprezentaciju imao emocionalnu i povijesnu dimenziju, unatoč tome što je izbornik Lionel Scaloni uoči utakmice nastojao smiriti tenzije poručivši kako je riječ "samo o nogometnoj utakmici".

Politička poruka igrača bila je u suprotnosti sa strogim sigurnosnim pravilima koja su vrijedila za susret, prethodno proglašen utakmicom visokog rizika. Fifa je, u suradnji s američkim saveznim i državnim sigurnosnim službama, angažirala više od 1600 pripadnika osiguranja te jasno poručila da na stadionu neće biti dopuštene političke demonstracije ni govor mržnje. Sada je očito da će kazniti Argentinu zbog ove političke poruke.

"Oprema ne smije sadržavati nikakve političke, vjerske ili osobne slogane, izjave ili slike. Igrači ne smiju pokazivati ​​majice koje prikazuju političke, vjerske ili osobne slogane, izjave ili slike, ili reklame koje ne sadrže logotip proizvođača", jasno stoji pravilo o isticanju političkih simbola.

Argentinska ministrica nacionalne sigurnosti Alejandra Monteoliva prije utakmice upozorila je navijače da na stadion neće moći unijeti zastave, transparente ili druge predmete s političkim ili rasnim porukama. Posebno je naglasila da neće biti dopušten unos obilježja povezanih s Falklandskim otocima. 

No, argentinska potpredsjednica Victoria Villarruel samo nekoliko sati prije utakmice dolila je ulje na vatru.

"Neću biti politički korektna nit ću ostati hladne glave: Igrati protiv Engleza uvijek je nešto posebno. Ovo su Falklandski otoci, ovo je Diego, ovo je Leovo posljednje Svjetsko prvenstvo i riječ je o tome da zaustavimo osvajače. Naprijed, Argentina! Do posljednjeg daha nastavit ćemo tražiti ono što je naše. Igramo protiv uzurpatora i pirata. Ovo nije samo još jedna utakmica", napisala je na X-u.

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Ključne riječi
SP 2026. Engleska reprezentacija Argentina reprezentacija

Komentara 4

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Avatar Aikona
Aikona
08:29 16.07.2026.

Možda ih onaj iz FIFA izbaci sa prvenstva, pa ubacio USA u finale

KX
KradomiceKradeze_XI
08:27 16.07.2026.

A hrvatski mediji plebiscitarno i nametljivo su pozivali na navijanje za ljiljane, simbol zločina nad Hrvatima, jer su u njima vidjeli tračak jugonostalgije. A Hrvata je ubijeno malo više od 649.

Avatar bečki konjušari
bečki konjušari
08:03 16.07.2026.

A Krim je Ukrajina nije provokacija?

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