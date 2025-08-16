Oglasio se Filip Hrgović: 'Čuo sam da je gadno ovo iznad oka, bojao sam se samo jednoga...'

Hrvatski teškaš Filip Hrgović upisao je 19. profesionalnu pobjedu, svladavši u Rijadu Britanca Davida Adeleyea uvjerljivom jednoglasnom odlukom sudaca (98-91, 99-90, 99-90). Iako bodovne kartice sugeriraju lagan posao, meč je bio prava rovovska bitka. 'El Animal' je morao proći kroz vatru kako bi stigao do pobjede, pokazavši da je istinski ratnik spreman preživjeti i najteže udarce na putu prema vrhu teške kategorije, u meču koji je bio dio priredbe koju su predvodili Moses Itauma i Dillian Whyte.

Drama je počela već u drugoj rundi, kada je precizan Adeleyeov udarac otvorio duboku posjekotinu iznad Hrgovićevog desnog oka. Krv je odmah potekla, a nakon liječničke provjere, ključnu ulogu odigrao je trener Abel Sanchez koji je majstorski sanirao ranu. Sam Hrgović je nakon meča priznao koliki je to bio problem. "Od druge runde borio sam se s tom posjekotinom. Na početku mi se krv slijevala u oko, ali Abel je uspio zaustaviti krvarenje. Najviše sam se bojao da će sudac prekinuti borbu", izjavio je hrvatski boksač.

Vrhunac meča dogodio se u osmoj rundi, opisanoj kao jednoj od najeksplozivnijih ove godine. Hrgović je snažnom desnicom poslao Adeleyea na pod i činilo se da je kraj blizu. Krenuo je završiti posao, no tada se dogodio nevjerojatan preokret. Britanac se pridigao i krenuo u napad na sve ili ništa, pogodivši Hrgovića serijom teških udaraca koji su ga ozbiljno uzdrmali. 'El Animal' je bio na staklenim nogama, no preživio je oluju. "Poslao sam ga u nokdaun... Trebao sam ga završiti, a onda me pogodio. Bila je to pogreška", prokomentirao je Hrgović.

Odmah nakon pobjede, Hrgović je dao svoj prvi intervju, a glavna briga bila mu je ozljeda. "Osjećam se dobro, sretan sam zbog pobjede. Što se oka tiče, nisam još vidio posjekotinu, kako to izgleda? Čuo sam da je gadno", upitao je novinara. Unatoč svemu, odao je priznanje protivniku, čiju je snagu posebno istaknuo, navodi BoxingScene. "Dobar je udarač, posjeduje jaku udaračku moć. Mislim da me pogodio boljim udarcima nego Dubois, Zhang i bilo tko drugi. Bio je to dobar meč", zaključio je Hrgović, zahvalivši na podršci.