Odustaju li odbojkašice od SP-a? Netko mora stati na kraj reketarenju američkih koledža i agenata koji za njih rade

Uz prilično dramatične tonove u Hrvatskom odbojkaškom savezu sazvali su izvanrednu konferenciju za medije kako bi obznanili da su na pragu jedne vrlo nepopularne odluke izazvane višom silom to jest nekorektnim pritiskom američkih koledža na naše najperspektivnije igračice.

- Postoji mogućnost da naša reprezentacija igračica do 21 godine neće moći sudjelovati na Svjetskom prvenstvu koje početkom kolovoza počinje u Indoneziji i za kojeg su se izborile sportskim rezultatom - otvarajući presicu kazala je direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza Valentina Bifflin prepustivši riječ predsjedniku Saveza Frani Žaniću:

- Tema je preozbiljna da ju ne bismo iznijeli u javnost. Imamo reprezentaciju koja je u svom godištu bila peta na svijetu, šesta u Europi a događa se da šest od naših 12 igračica ne može biti s nama jer se, radi prijetnja istih, moraju javiti na svoje američke koledže. A s tim problemom ne susrećemo se samo mi nego već i Srbija kojoj je ondje 12 igračica, Poljskoj stotinjak a i Sloveniji nisu dostupne njihove najtalentiranije igračice. Zatražili smo zaštitu Svjetskog odbojkaškog saveza i ako se u idućih sedam dana barem neke od ovih igračica ne priključe reprezentaciji bit ćemo prisiljeni da ne idemo na Svjetsko prvenstvo. Svjesni smo toga da to ima i neke konzekvence no rješenje ove situacije mora se naći.

Ne samo u svoje nego i u njihovo ime, istupiti je odlučio hrvatski nacionalni savez pa Žanić upozorava:

- NCAA koledži i agenti koji za njih rade reketare nacionalne saveze europskih država i povlače našu djecu razarajući tako ono što ti savezi godinama rade. Na te mlade igračice radi se pritisak tako da im prijete da će, ako se odluče igrati za reprezentaciju u kolovozu, ostati bez stipendije i da će morati vratiti ono što je u njih uloženo. Stoga su neke naše mlade igračice već u SAD-u a neke su jednom nogom u zrakoplovu. A takvo ponašanje je klasični reket za koji NCAA nikome ne odgovara. Oni praktički mogu raditi što ih je volja i zato sada moramo učiniti nešto za budućnost ovog sporta. Ovo nije prolazna reakcija nekog malog nacionalnog saveza, ovo je ozbiljan problem, jer me ljuti to što ne možemo stati na kraj naprasnom odljevu igračica.

A njega jako dobro osjeća i izbornik te selekcije Ivica Radočaj koji zabrinut da će ostati bez Štiglić, Lijić, Burilović, Brkičić, Lulić i Papac ističe:

- Ogroman je problem u trenažnom procesu ako vam od prve sedmorke, računajući i libera, ode šest igračica. A to su djevojke u koje su ulagali njihovi klubovi, ulagao je i nacionalni savez, a sada se na njih na tako bezobrazan način radi pritisak i odvaja od reprezentacije. Ja kao trener nemam načina da nekome od tih cura zabranim odlazak ako im netko prijeti oduzimanjem i vraćanjem školarine. A kada je tako, jasno je što će dijete odabrati. Kada ih se tako dovede pred zid, one će otići s priprema reprezentacije a neke su već na putu prema Americi.

Sve to već se neko vrijeme događa u košarci pa tako novi izbornik seniorske reprezentacije Tomislav Mijatović ovo ljeto ne može računati na vrlo talentiranu braću Ivišić, Tomislav i Zvonimir (Illinois) i Andrija Jelavić (Kentucky).

- Košarka ima možda još i veći problem i taj su sport Amerikanci s takvim ponašanjem već razorili. I baš zato o tome govorimo da se to i nama ne dogodi, da stanemo na kraj tom velikom bezobrazluku i reketarenju. Nadam se da će Svjetski odbojkaški savez, pa tako i Europski odbojkaški savez s našim Rokom Sikirićem na čelu, početi rješavati ovaj problem. Koliko god bila velika Americi se ne smije dozvoliti da se ponaša kako hoće. Uvijek netko mora biti prvi, reći dosta je, a mi smo odlučili da to budemo mi - kazuje Žanić i predlaže rješenje za takvo bezobzirno ponašanje američkih koledža koji više ne mame samo školarinama već i ugovorima koji u odbojci iznose od 50 to 250 tisuća USD godišnje.

- Ako se NCAA ne može dovesti u red neka onda FIVB suspendira SAD na četiri godine sa svih velikih natjecanja pa ćete vidjeti kako će ih sami Amerikanci dovesti u red. Netko tom američkom reketarenju treba stati na kraj.

Baš kao i u košarci, očito se i u odbojci došlo do toga da nam talentirana sportska mladež na američke koledže ne odlazi više, kao prije, iz akademskih već iz ekonomskih razloga. Stoga Žanić naglašava:

- Neka oni odlaze i zbog akademskih razloga no treba znati da je netko ulagao u tu djecu, da su to činili neki klub i neki nacionalni savez i da je to nešto i koštalo. A onda se pojavi neki agent koji radi svoje provizije odvede igračice ne obazirući se na sve one koji su u tu sportašicu ulagali. Pa ne može cijela ta priča biti jednosmjerna ulica igrača i roditelja i njihovih agenata da mogu raditi što ih volja. Eto vam primjera Aurore Papac, jedne od najboljih blokerica svijeta u svom godištu, koja ima važeći ugovor s Mladosti i koja je preko noći završila u NCAA. Dosta je tog otimanja igračica, naročito iz malih država koje nemaju veliku bazu. Nadam se da će ovaj apel iz Hrvatske biti prihvaćen i da će se naći model kako da te djevojke igraju za svoje reprezentacije.

A vrhunac svega je, kazuje direktorica Bifflin, što se pritisak radi samo na strane igračice dok će američka reprezentacija na to Svjetsko prvenstvo (U-21) ići kompletna.