Hrvatska ima novu generaciju za velike stvari, ovo je trenutak kojeg moramo iskoristiti

Reprezentacija do 16 godina igra na Europskom prvenstvu. Smještene su u skupinu koja se igra u Prištini i nakon tri kola izabranice Igora Šimunčića imaju dvije pobjede (Mađarska i Slovenija), te poraz od Češke. Do kraja igranja u skupini očekuju ih susreti protiv Turske, Grčke, Crne Gore i Kosova. Prve dvije reprezentacije plasirat će se u polufinale, a da bi to uspjelo Hrvatskoj morat će pobijediti u sve četiri sljedeće utakmice.

- Bez euforije, rekao bih po svom starom običaju. Čestitam igračicama, svakako, ali moramo ovako nastaviti i dodatno unaprijediti igru u obrani te zaštitu bloka. Na tome moramo još više raditi. U nedjelju slijedi susret s Crnom Gorom, neugodnom i visokom ekipom protiv koje ćemo morati igrati na drugačiji način nego protiv Mađarske. No, s obzirom na to da su Mađarice pobijedile Crnogorke s 3:2, jasno je da su one pobjedive. Recept je jasan – bez euforije i bez dramatiziranja, idemo utakmicu po utakmicu, razborito, pa ćemo vidjeti dokle možemo dogurati – rekao je Igor Šimunčić, izbornik Hrvatske.

Reprezentacija do 19 godina igra na svjetskom prvenstvu, u skupini kojoj je domaćin Osijek. Izabranice Svetlane Cece Ilić u prva tri kola, pobijedile su Njemačku, Meksiko i Kanadu. Još im preostaje susreti protiv Egipta i Tajlanda, dviju najlošije plasiranih reprezentacija u skupini nakon tri odigrana kola. Naša reprezentacija već je osigurala plasman u osminu finala ali nije nevažno s kime ćemo igrati. Naime, križamo se sa skupinom u kojoj su Poljska, SAD, Bugarska i Turska... Za sada su na vrhu Poljska i SAD pa je realno očekivati da ćemo igrati protiv Bugarske ili Turske. Na turniru u Osijeku za sada sjajno igra Asja Zoloti, članice Ankarana, koja je statistički najbolji napadač nakon tri kola. Imamo i najbolju blokericu nakon tri kola, a to je Vasilj koja će u novoj sezoni igrati za prvakinje Hrvatske, Dinamo.

- Nažalost protiv Kanade nam se ozlijedila Francetić. Kako stvari trenutačno stoje pitanje je hoće li biti u sastavu danas protiv Egipta i u ponedjeljak protiv Tajlanda. Bilo bi super kada bi bila spremna za osminu finala. Tu će nam itekako trebati. Opet, bez nje smo pobijedili jaku Kanadu i rekla sam da je protiv Kanade bila pobjeda cijelog sastava. Još nam ostaju utakmice protiv Egipta i Tajlanda u skupini. Nećemo nikoga podcijeniti jer na ovom svjetskom prvenstvu igra 24 reprezentacija i nema slabih. Naravno da pratimo situaciju u skupini s kojom se križamo. Po meni je Poljska odskočila kvalitetom, a Amerikanke su za sada druge no imaju dvije teške utakmice pa je moguće da će pasti koje mjesto niže na tablici. Turska je sigurno očekivala da će biti visoko plasirana a rezultati govore drugačije i možda ćemo baš protiv njih igrati u osmini finala – rekla je Ilić.

Prati li Vas publika u Osijeku?

Na svakoj utakmici je sve više više gledatelja. Vjerujem da ćemo u osmini finala imati najveću podršku – zaključila je izbornica.

Na kraju, reprezentacija do 22 godine igra kvalifikacije za plasman na Europsko prvenstvo koje će se igrati u Nizozemskoj. To je reprezentacija za koju igraju buduće seniorske reprezentativke poput Lijić, Burilović, Štiglić, Drobac, Bošnjak, Sesar...

- U prvoj utakmici smo izgubili do Srbije u pet setova. Bila je to utakmica puna oscilacija. Presudile su pogreške na servisu i prijemu servisa u ključnim trenucima. Sve ostalo bilo je na solidnoj razini, osobito voljni moment i želja, koji su bili iznimni. Turnir je tek počeo, sve je još otvoreno. Osvojili smo jedan bod i postoji mogućnost da se krug reprezentacija zatvori - rekao je izbornik Radočaj.