Odbio je igrati za Hrvatsku, ali se može vratiti u reprezentaciju! Čeka se samo jedna stvar

Manuel Štrlek mogao bi se uskoro vratiti u hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Propustio je nastup na Europskom prvenstvu u Austriji, Norveškoj i Švedskoj gdje smo osvojili srebrnu medalju. A nije igrao jer to bila isključivo njegova odluka.

– Nisam rekao da više nikad ne želim igrati; rekao sam samo da sada ne mogu igrati iz privatnih razloga. I nisam ni na koga ljutit, ni na izbornika, ni na suigrače, ni na Savez. Razgovarao sam i s izbornikom, i s direktorom, i sa suigračem Vorijem, i s trenerom Horvatom, svima sam obrazložio razloge. Među nama nema tajni, ja sam 11 godina u tom timu, sve smo zajedno prošli, bili smo obitelj i ostajemo obitelj. Tu je kraj priče. Ne mislim da je smak svijeta propustiti jedno natjecanje – govorio je uoči Europskog prvenstva Manuel Štrlek.

Igra odlično u Mađarskoj

U Savezu su bili odlučni.

– Manuel Štrlek odabrao je put bez povratka. Vrata reprezentacije zauvijek su mu zatvorena zbog neprimjerenog ponašanja tijekom kvalifikacijskog ciklusa za Euro 2020 – rekao je na tu temu Zoran Gobac, dopredsjednik Saveza, neposredno uoči polaska reprezentacije na Europsko prvenstvo.

U međuvremenu je Štrlek postao po drugi put tata i igra odlično za Veszprém. Stoga ne čudi što je poslao molbu Skupštini Hrvatskog rukometnog saveza, odnosno njegovu Upravnom odboru. Prema dopisu koji je poslao, Štrlek je zamolio da mu se omogući povratak u hrvatsku rukometnu reprezentaciju, a nakon što je svojom voljom odbio igrati na Europskom prvenstvu u siječnju ove godine.

– Ja, Manuel Štrlek, ovim dopisom molim skupštinu Hrvatskog rukometnog saveza i upravni odbor HRS-a da ukine odluku vezanu uz moje neigranje za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, nakon što sam svojom odlukom odbio igrati za reprezentaciju. Spreman sam se staviti na raspolaganju izborniku za predstojeće reprezentativne akcije – piše u dopisu koji je potpisao Manuel.

Upravni odbor u najskorije vrijeme razmatrat će molbu Manuela Štrleka, a zatim svoju odluku proslijediti Skupštini Hrvatskog rukometnog saveza. Ako odluka bude pozitivna, Skupština će se održati telefonskim putem i donijeti konačan sud o molbi Manuela Štrleka.

Sve osim pomilovanja Štrleka bilo bi veliko iznenađenje. U redu, Štrlek je pogriješio, ali je svojim priznanjem dokazao kako je bio u krivu. Štrlek nam itekako treba na lijevom krilu na predstojećem kvalifikacijskom turniru u Parizu. U tri dana igraju se tri teške utakmice (Francuska, Portugal, Tunis) i bit će prostora i za Mandića, ali i Štrleka.

Červar bi ga vratio

Lino Červar, izbornik Hrvatske, sa Štrlekom nikad nije imao problema i sigurno će objeručke prihvatiti pozitivnu odluku Upravnog odbora. Uostalom, Červar je Štrleka prvi put uveo u seniorsku reprezentaciju. Trebao je Štrlek biti iznenađenje na lijevom krilu na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj 2009. godine. No, sve je krenulo naopako na turniru u Grazu gdje se Štrlek teško ozlijedio i to u posljednjim sekundama prijateljske utakmice. Na štakama je odgledao SP, ali je debitirao na Europskom prvenstvu u Austriji 2010. gdje smo osvojili srebro. Od 2008. do 2020. Nije propustio nijednu veliku natjecanje. A da je u dobroj formi, pokazuju posljednje utakmice u dresu Veszpréma. U nedjelju je u Novom Sadu protiv Vojvodine postigao sedam pogodaka iz sedam pokušaja.