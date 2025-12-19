VIDEO Luka Modrić i u Italiji radi čuda, pogledajte samo ovo

Luka Modrić iz kola u kolo oduševljava igrama u dresu Milana, a statistike pokazuju da je kod trenera Maxa Allegrija jednostavno - nezamjenjiv. Naime, hrvatski veznjak je ove sezone u Serie A odigrao najviše minuta od svih Rossonera! Modrić je u prvih 15 ligaških kola na travnjaku proveo 1325 minuta od mogućih 1350, odnosno propustio je svega 25 minuta. Iza njega po minutaži su Gabbia (1320 minuta), Saelemaekers (1311), Pavlović (1283) i Maignan (1226). "Ovakva minutaža je nestvarna za jednog četrdesetogodišnjaka, no Modrić igra kao da mu je 10-ak godina manje ", piše Football Italia.

Luka je odigrao čak 98 posto moguće maksimalne minutaže, po tome je rekorder među svim igračima starijima od 38 godina u Ligama petice.

Hrvatski kapetan je nanizao već 11 utakmica s maksimalnom minutažom za Milan, Allegri više ni ne pomišlja mijenjati ga, i to unatoč tome što je Modrić, sa 40 godina, tri mjeseca i 3 dana, drugi najstariji igrač Serie A. Stariji do njega, i to svega tri dana, je samo legendarni Raul Albiol, no on je u dresu Pise odigrao tek 373 minute od mogućih 1350.

A sada se na Twitteru pojavio video kompilacije Modrićevih čudesnih dodavanja. Luka je tako nastavio raditi ono što je više od 10 godina radio u Realu i što je jedan od razloga zbog kojih je postao jedan od najboljih igrača današnjice Video pogledajte OVDJE.