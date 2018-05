Očajno suđenje Skomine u Rimu, Beusan nabrojao sve greške suca

Roma je večeras pobijedila Liverpool s 4:2, ali bila je to Pirova pobjeda jer redsi idu u finale. No, današnju utakmicu ponovno su obilježili suci koji su bili očajni.

- Žalosno mi je da Skomina nije imao kriterij. Obje polufinalne utakmice obilježile su loše odluke sudaca i ovi koji su ispali će se sigurno žaliti, rekao je Mateo Beusan za HRT pa krenuo komentirati situacije.

Prvo je rekao da je De Rossi trebao dobiti žuti karton zbog prekršaja na Salahu, a zatim nije suđen prekršaj Manolasa na rubu kaznenog prostora.

Prema Beusanu Liverpool je na početku oštećen za kazneni udarac, bio je prekršaj na Maneu kad je odgurnut u kaznenom prostoru.

U 49. minuti suđeno je zaleđe Džeke koji je bio u odličnoj situaciji.

- Nije zaleđe Džeke i onda je u nastavku akcije trebao biti kazneni udarac za Romu.

U 63. minuti je Arnold igrao rukom, obranio je udarac Ündera.

- Ruka je iznad glave, to je kazneni udarac i crveni karton.

Trent Alexander Arnold raising his hand like he just don't care. Yet no penalty.



Rome's clubs have not been getting the rub of the green when it comes to penalties. #RomaLiverpool pic.twitter.com/lzFLSQNRfz