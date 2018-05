Nevjerojatan podvig hrvatskih nogometaša, rijetki se time mogu pohvaliti!

Saznali smo finaliste Lige prvaka - 26. svibnja u Kijevu će snage odmjeriti Real Madrid i Liverpool. Bit će to prilično neizvjesna utakmica u kojoj kraljevski klub ima priliku treći put zaredom osvojiti taj vrijedan trofej.

No, dok takav podvig nije siguran jer će se nešto pitati i redse, sigurno je da će Ligu prvaka ponovno osvojiti jedan Hrvat. Naime, u obje momčadi imamo svoje predstavnike (Modrić i Kovačić u Realu / Lovren u Liverpoolu) pa će se tako nastaviti nevjerojatan niz.

Bit će ovo šesta uzastopna sezona da će neki naš nogometaš podizati ovaj trofej. Sve je krenulo 2012./2013. godine kad je Mandžo to napravio s Bayernom, a bio je i strijelac u finalu protiv Borussije. Godinu dana kasnije Modrić je stigao do svoje prve Lige prvaka, da bi nakon njega to učinio Rakitić s Barcom. I on je bio strijelac u finalu.

Zatim su dvije godine zaredom Ligu prvaka osvajali Modrić i Kovačić, koji su u lanjskom finalu slavili protiv Mandžukića. Super Mario u tom je finalu zabio fenomenalan pogodak škaricama, ali Juventusu to nije bilo dovoljno.

Niz će se, eto, nastaviti i ove sezone, što je zaista nevjerojatno postignuće. Kad se u obzir uzme da su i godinu prije ovog niza u finalu s Bayernom bili Olić i Pranjić, ali su ga izgubili, dobivamo potvrdu da smo prava nogometna velesila.