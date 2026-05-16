Livaja: 'Možda je nekima u klubu sezona dobra, meni je loša! Trebamo se ispričati navijačima'

Nogometaši Lokomotive i Hajduka u 35. su kolu Supersport HNL-a na Maksimiru remizirali (1:1). Splićani su poveli već u četvrtoj minuti pogotkom Ikera Almene. Marko Livaja je uputio dugačku loptu, Marko Pajač je loše reagirao što je iskoristio Almena osvojivši loptu, a zatim sjajno prebacio Luku Savatovića za vodstvo Hajduka. Lokomotiva je izjednačila u 18. minuti. Ibrahim Sabra je povukao kontru sa svoje polovice stigavši do ruba kaznenog prostora gdje je uposlio Jakova Vasilja, a ovaj pogodio za 1:1. Marko Livaja u 59.je minuti promašio jedanaesterac. Hajdukov kapetan za klupsku je televiziju pričao o sezoni na izmaku.

- Nakon poraza u Albaniji, kupa i Rujevice 5:0 nema se što pričati. Mislim da se trebamo ispričati navijačima jer mislim da malo koji klub na svijetu ima ovakve navijače koji danas po kiši prođu 800 kilometara i dođu te bodriti, a ti si na -18. Ova sezona je po meni loša. Možda nekima u klubu dobra, ali mislim da naši navijači ne zaslužuju to - kazao je Livaja.

Komentirao je i svoj učinak.

- Sigurno da sam i ja mogao bolje. Bio je period ozljede, bilo je tih nekih stvari, ali očekuješ od sebe puno više i želiš svojoj momčadi pomoći u što više utakmica. Nisam baš nešto zadovoljan, niti bih dao sebi prolaznu ocjenu za ovu sezonu, iako su brojke ok. Ali, ne gledam nikad brojke, gledam da mogu momčaadi pomoći više.

Što će biti sljedeće sezone?

- Igramo 9. srpnja. Imali smo sreće da je Dinamo osvojio kup, da idemo u Europsku ligu. Sigurno neće biti lako. Igrat ćemo protiv teških protivnika. Nadam se da se neće ponavljati ove godine u Europi, da ćemo napraviti dobru momčad i da ćemo omogućiti navijačima da se napokon plasiramo u Europu i da budu zadovoljni - zaključio je Livaja.

Sadržajan dvoboj

Nikica Jelavić, trener Lokomotive, sigurno će ovih dana detaljno analizirati učinak svoje momčadi protiv Hajduka.

- Bio je to sadržajan dvoboj. Hajduk je u drugom poluvremenu bio bolji. Meni je krivo što nismo bolje reagirali u kontrama, ali što je tu je. Ne mogu biti nezadovoljan. Znali smo kako oni igraju, htjeli smo preuzeti rizik, zato je i bilo toliko prilika. Čekali smo svoje trenutke, ali nismo ih iskoristili - počeo je Nikica Jelavić

Hajdukov trener Gonzalo Garcia na kraju je teško mogao biti zadovoljan samo remijem.

- Da, nismo ni mi ni oni bili precizni. Na tome moramo raditi, a sviđa mi se što toliko kreiramo. Također, nismo precizni. Ne ljuti me to, nego kad su igrači neodgovorni i kad rade gluposti. Izgubi se lopta na 70 metara od gola i onda se ne vratimo. To tako ne može - istaknuo je Gonzalo Garcia.

Ponovno su obrana i vezni red bili previše udaljeni...

- U prvom poluvremenu sam osjećao da forsiramo i zato smo griješili. Nekad smo dolazili s puno igrača naprijed i onda bi gubili pozicije. Riskirali smo, a Lokomotiva ima brze napadače. Nismo bili pozicionirani, ali bili smo neodgovorni. To me ljutilo na poluvremenu. Mladi smo i moramo učiti. Ali, kad dođemo u šesnaesterac, moramo završiti je...u akciju. Ne može sve ići glatko u napadu kao da smo Brazil iz 60-ih godina!

Neke ću nagraditi



Hoćete li moći zadržati Almenu?

- Ne znam, ali moram reći da to što on ima, nitko u momčadi nema - zaključio je Gonzalo Garcia.

Nogometaši Gorice na svom su travnjaku svladali Osijek 2:0. Pobjedu momčadi Marija Carevića donijeli su Bruno Bogojević u 4. i Ante Erceg u 11. minuti.