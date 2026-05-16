Igrao za Real i Jugoslaviju, danas kao skladištar preživljava s 400 eura: 'Pao sam u depresiju i propao'

Predrag Spasić bivši je jugoslavenski nogometni reprezentativac koji je bio standarni član momčadi koja je 1990. godine na SP-u ispala u četvtftinalu od Argentine nakon penala. Tada ga je primijetio Real Madrid u kojem je proveo jednu sezonu te odigrao 22 utakmice. Nakon autogola u utakmici protiv Barcelone napustio je klub te se preselio u Osasunu, a ukupno je četiri godine igrao La Ligu.

No, novac koji je zaradio od nogometa nije uspio oploditi. Doživio je bankrot nakon što je uložio novac u jedan projekt koji je propao. Spasić danas radi za 400 eura mjesečno u jednom skladištu u Kragujevcu.

- Trebam pomoć u ekonomskom smislu. Živim iz dana u dan, u teškoj sam situaciji. Trebaš biti jak da sve prebrodiš - rekao je Spasić španjolskim novinarima koji su ga posjetili. Pao je u depresiju zbog svega što mu se dogodilo.

Spasić prije toga 30 godina nije izlazio u medije, a nakon što je javnost saznala za ovaj slučaj javili su se iz Udruge veterana Real Madrida. Ta udruga pomaže bivšim igračima kraljevskog kluba i nije rijetkost da nogometaši koji su igrali za Real imaju financijskih problema. Obećali su pomoći Spasiću.

- Sretan sam zbog toga. Ponosan sam, to je možda moja greška. Sve što mi se dogodilo me jako pogodilo i nisam ni s kim razgovarao. Živio sam u tišini i zatvorio se u sebe - rekao je Spasić.

- Da, osobna je odluka o medijskoj izolaciji svih ovih godina. Nakon svega toga, imao sam problema, uložio sam neka sredstva u tvrtku, koja je propala zbog bombardiranja i svega što se događalo, pretrpio sam financijski gubitak. Nakon toga sam se razočarao. Pala sam u neku letargiju, depresiju i još neke loše stvari su mi se dogodile u životu, tako da sam se deset godina borio sam sa sobom. Uz pomoć obitelji, brata Bojana i liječnika koji mi je puno pomogao, uspio sam se stabilizirati i izliječiti od depresije - rekao je Predrag Spasić u razgovoru za Sport Klub 2023. godine.