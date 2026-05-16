Najstariji liječnik na svijetu (103) otkrio: 'Ovo su moja 3 pravila za dug i sretan život; svim pacijentima ponavljam isto'

Dr. Howard Tucker ostavio je iza sebe nevjerojatno nasljeđe. S navršene 103 godine, bio je ne samo najstariji aktivni liječnik na svijetu, već i, kako se mnogi slažu, jedan od najsretnijih. Ovaj neurolog iz Clevelanda u Ohiju bavio se medicinom više od 75 godina, a s pacijentima je radio sve dok se njegova bolnica nije zatvorila 2022. godine. Preminuo je 22. prosinca 2025., no kratko prije toga, u eseju za CNBC, podijelio je tri temeljna načela koja su ga vodila kroz život, a za koja vjeruje da su ključ dugovječnosti, oštrog uma i ispunjenosti. Priznavao je kako dobri geni i sreća mogu dati prednost, no tvrdio je da su svakodnevne odluke i stav prema životu ono što uistinu čini razliku. Njegova su pravila, kako je sam rekao, toliko jednostavna da ih gotovo svatko može slijediti.

Prvo i najvažnije pravilo dr. Tuckera bilo je održavati um aktivnim. Svojim je pacijentima često govorio kako je um poput bilo kojeg drugog mišića u tijelu: ako ga ne koristite, on slabi. Za njega rad nikada nije bio samo posao, već prilika za učenje, razmišljanje i rješavanje problema. Čak i kada se jedno poglavlje njegove medicinske karijere zatvorilo, pronašao je novi način da ostane angažiran kroz medicinsko-pravne revizije. Njegova znatiželja nije poznavala granice.

U svojim ranim šezdesetima, nakon cjelodnevnog rada u ordinaciji, noću je pohađao pravni fakultet i sa 67 godina položio pravosudni ispit u Ohiju. Nije to učinio kako bi srušio rekord, već zato što ga je pravo, poput medicine, zanimalo. Smatrao je da "posao" ne mora biti plaćena karijera; može to biti volontiranje, čitanje, učenje nove vještine, sviranje instrumenta ili bilo koja aktivnost koja tjera mozak na razmišljanje. Vidio je, kako kaže, previše ljudi koji su se ugasili onog trenutka kada su se prestali baviti svijetom oko sebe.

Drugo pravilo odnosilo se na emocionalno zdravlje - ne nosite mržnju u sebi. Iako su ga ljudi često pitali o tajnama prehrane i vježbanja, dr. Tucker je uvijek naglašavao da je pogled na život jednako važan. Tijekom svog dugog života, kao i svi, doživio je razočaranja, gubitke i nepravde, no nikada nije smatrao da ima smisla sa sobom nositi teret mržnje. Ljutnja i ogorčenost, po njegovom mišljenju, oduzimaju dragocjenu energiju i imaju stvarne fizičke posljedice. Mogu povisiti krvni tlak, povećati razinu hormona stresa i s vremenom povećati rizik od srčanih bolesti. Smatrao je da takvi osjećaji nanose više štete osobi koja ih nosi nego bilo kome drugome. Njegov savjet nije bio zaboraviti svaku nepravdu ili opravdati loše ponašanje, već ne dopustiti gorčini da preuzme kontrolu nad životom. Uvijek je vjerovao da je zdravije krenuti naprijed, ostati zainteresiran za druge ljude i usmjeriti energiju na stvari koje životu daju smisao.

Treće načelo dr. Tuckera bila je umjerenost u svemu. Nije vjerovao da kvalitetan život znači odricanje od svih užitaka. "Uživam u martiniju. Uživam u dobrom odresku. Moja supruga Sara, s kojom sam u braku gotovo 70 godina, divna je kuharica i uvijek dobro jedemo", napisao je. Međutim, ključ je bio u ravnoteži. Uz odrezak je uvijek išlo i obilje salate i povrća. Za njega je umjerenost ono što dugoročno omogućuje uživanje. Razuman pristup prehrani preslikavao se i na druge aspekte života. Previše bilo čega može vas iscrpiti, baš kao i premalo. Svaki dan je prilika da se živi dobro, pa zašto je ne iskoristiti na najbolji mogući način, savjetovao je.

Mirovina je neprijatelj dugovječnosti

Dr. Tucker bio je žestoki protivnik umirovljenja, koje je nazivao "neprijateljem dugovječnosti". "Ne razumijem to. Ne razumijem igranje golfa tri dana tjedno", rekao je u jednom intervjuu. Shvaćao je da postoje poslovi koje ljudi s godinama fizički više ne mogu obavljati ili ih ne žele raditi zbog stresa, ali je upozoravao da, ako se već povuku s formalnog posla, moraju pronaći nešto drugo čime će se baviti. Bilo da je riječ o hobiju, volontiranju ili pomaganju zajednici, ključno je imati svrhu i svakodnevni poticaj za mozak. Njegov život, dokumentiran u filmu "What's Next?" koji je producirao njegov unuk Austin, bio je dokaz te filozofije. Nije dopustio da ga tehnologija pregazi; naučio je koristiti računalo i pametni telefon te je čak postao svojevrsna zvijezda TikToka, odlučan da ostane dio svijeta koji se neprestano mijenja.

Osim mentalne, ključna je bila i fizička aktivnost. Vježbao je cijeli život, redovito plivao, trčao i skijao. Nakon što je u kasnim osamdesetima slomio vrat na skijanju, obitelj mu je zabranila taj sport, pa se prebacio na hodanje na krpljama. U kući je imao sprave za vježbanje, uključujući traku za trčanje i sobni bicikl. Nikada nije pušio, a alkohol je konzumirao samo povremeno. Bio je optimist koji je rijetko razmišljao o smrti. "Mislim da ću živjeti vječno, znajući da to nije stvarno. Ali tako se osjećam", rekao je jednom. "Umireš jednom, ali živiš svakodnevno... usredotoči se na život." Njegova ostavština nije samo Guinnessov rekord, već poruka da se ispunjen i dug život gradi znatiželjom, otpornošću, umjerenošću i, iznad svega, pozitivnim stavom.