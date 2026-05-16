FOTO Bila je prava seks bomba, san svakog muškarca! Evo kako danas izgleda fatalna Ruslana

Ruslana Lyzhychko jedna je od najutjecajnijih i najprepoznatljivijih pobjednica u modernoj povijesti Eurovizije. Ukrajinska pjevačica slavila je 2004. godine u Istanbulu s pjesmom "Wild Dances", osvojivši 280 bodova i donijevši Ukrajini prvu pobjedu u povijesti ovog natjecanja.
Večeras će Ruslana, danas 52-godišnjakinja, ponovno stati pred eurovizijsku publiku u finalu Eurovizije u Beču, i to u sklopu posebnog revijalnog programa kojim se obilježava 70 godina natjecanja.
Njezin povratak na eurovizijsku pozornicu posebno je zanimljiv obožavateljima jer je upravo njezin pobjednički nastup iz 2004. ostao jedan od najpamtljivijih trenutaka tog razdoblja.
Ruslana je tada publiku osvojila snažnom energijom, upečatljivim scenskim nastupom, spojem modernog pop zvuka i tradicionalnih karpatskih motiva te koreografijom koja je dodatno naglasila ritam i atmosferu pjesme.
"Wild Dances" ubrzo je postala njezin zaštitni znak, a pobjeda u Istanbulu otvorila joj je vrata međunarodne karijere.
Nakon velikog eurovizijskog uspjeha Ruslana je nastavila graditi glazbenu karijeru, ali se tijekom godina istaknula i angažmanom izvan pozornice. Aktivno se uključivala u društveni i humanitarni život Ukrajine te je ostala važna javna osoba u svojoj zemlji.
Njezin večerašnji nastup bit će prilika da se publika prisjeti jedne od najupečatljivijih pobjednica Eurovizije, ali i da vidi kako danas izgleda pjevačica koja je prije više od dva desetljeća ispisala važnu stranicu ukrajinske glazbene povijesti.
Kako Ruslana danas izgleda, pogledajte u našoj galeriji.
