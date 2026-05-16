FOTO Bila je prava seks bomba, san svakog muškarca! Evo kako danas izgleda fatalna Ruslana
Ruslana Lyzhychko jedna je od najutjecajnijih i najprepoznatljivijih pobjednica u modernoj povijesti Eurovizije. Ukrajinska pjevačica slavila je 2004. godine u Istanbulu s pjesmom "Wild Dances", osvojivši 280 bodova i donijevši Ukrajini prvu pobjedu u povijesti ovog natjecanja.
Ruslana je tada publiku osvojila snažnom energijom, upečatljivim scenskim nastupom, spojem modernog pop zvuka i tradicionalnih karpatskih motiva te koreografijom koja je dodatno naglasila ritam i atmosferu pjesme.
Nakon velikog eurovizijskog uspjeha Ruslana je nastavila graditi glazbenu karijeru, ali se tijekom godina istaknula i angažmanom izvan pozornice. Aktivno se uključivala u društveni i humanitarni život Ukrajine te je ostala važna javna osoba u svojoj zemlji.
Njezin večerašnji nastup bit će prilika da se publika prisjeti jedne od najupečatljivijih pobjednica Eurovizije, ali i da vidi kako danas izgleda pjevačica koja je prije više od dva desetljeća ispisala važnu stranicu ukrajinske glazbene povijesti.