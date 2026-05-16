Žarko Ivković
Autor
Žarko Ivković

Kako je Dalija Orešković izjavom o 'ljudima iz Livna' postala jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske političke nekulture

16.05.2026. u 08:44

Preuzevši toksični obrazac od Mesića i sličnih 'uzora', saborska zastupnica pokušava ušićariti proglašavajući Hrvate iz BiH politički nepoželjnima

Svima je jasno da saborska zastupnica Dalija Orešković čini sve za svoju medijsku vidljivost, pa nikog više ne čudi što se nameće kao poklopac svakom loncu. No izjavom da "Željka Markić u Hodu za život okuplja ljude iz Livna, grada u BiH, da u Zagrebu pametuju kakve bi zakone o pobačaju trebala imati RH" učinila je korak više. Ta rečenica pokazuje da je u svom političkom djelovanju preuzela jedan od najtoksičnijih obrazaca hrvatskoga javnog života u posljednjih 25 godina: pretvaranje Hrvata iz BiH, osobito Hercegovaca, u simbol političke i kulturne nepoželjnosti. Ovdje nije riječ o pobačaju niti o sukobu između tzv. progresivne i konzervativne Hrvatske – legitimno je polemizirati i žestoko se sukobljavati o tim temama. Problem je to što podrijetlo ponovno postaje argument protiv političkih protivnika, što Livno prestaje biti grad, a postaje politička etiketa, te što Hercegovac i Bosanac više nisu ljudi, nego stereotipi.

Avatar artemiš
artemiš
08:57 16.05.2026.

Dalija je jednostavno ljubomorna na frizuru Zlatka Dalića 😏 Uskoro će, kao Vesna Pusić, tražiti da pravo glasa imaju samo fakultetski obrazovani... To su te fašistkinje...a najgore od svega je što za sebe misle da su tolerantne, uključive i pametne.e. P. S. Dalija bi bila sretna da je iz Livna, bar bi je netko smatrao svojom.

Arsen222
08:57 16.05.2026.

Hrvatska lijeva, a i desna oporba djeluje po principu sad te gledaju, lupetaj na najjače! Tako je u oko izbora ustavnih sudaca, slušam jutros Mišela Jakšića koji je jasno dao na znanje da oporba ne želi djelotvoran Ustavni sud. Ovovo djelovanje je dovelo u pitanje njegovu opstojnost. Oporba predvođena anarhistima Možemo ruši sve pred sobom, destrukcija je smisao njihova postojanja, a SDP je spremno skočio u njihovo okrilje jer su sami pitpuni nemoćni. Ovo pokazuje da Hrvatskoj treba djelotvona i jaka oporba koju nažalost nema.

Ivan Grozni
09:16 16.05.2026.

Gospođa je na nečijem platnom spisku a to nije sabor

