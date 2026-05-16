Kako je Dalija Orešković izjavom o 'ljudima iz Livna' postala jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske političke nekulture

Svima je jasno da saborska zastupnica Dalija Orešković čini sve za svoju medijsku vidljivost, pa nikog više ne čudi što se nameće kao poklopac svakom loncu. No izjavom da "Željka Markić u Hodu za život okuplja ljude iz Livna, grada u BiH, da u Zagrebu pametuju kakve bi zakone o pobačaju trebala imati RH" učinila je korak više. Ta rečenica pokazuje da je u svom političkom djelovanju preuzela jedan od najtoksičnijih obrazaca hrvatskoga javnog života u posljednjih 25 godina: pretvaranje Hrvata iz BiH, osobito Hercegovaca, u simbol političke i kulturne nepoželjnosti. Ovdje nije riječ o pobačaju niti o sukobu između tzv. progresivne i konzervativne Hrvatske – legitimno je polemizirati i žestoko se sukobljavati o tim temama. Problem je to što podrijetlo ponovno postaje argument protiv političkih protivnika, što Livno prestaje biti grad, a postaje politička etiketa, te što Hercegovac i Bosanac više nisu ljudi, nego stereotipi.