FOTO Užas u Italiji: Automobilom se zaletio među pješake i kupio sve pred sobom. Ženu prikliještio i smrskao joj noge

Nekoliko osoba ozlijeđeno je nakon što se automobil zaletio među pješake u središtu Modene na sjeveru Italije. Prema riječima gradonačelnika Massima Mezzettija, u incidentu je ozlijeđeno osam ljudi, od kojih se četiri osobe nalaze u kritičnom stanju. Mezzetti je za talijanske medije izjavio i kako bi žena koja je bila prikliještena uz izlog trgovine zbog težine ozljeda mogla ostati bez obje noge, javlja Euronews.

Od teško ozlijeđenih, dvije osobe prevezene su u bolnicu Maggiore u Bologni, a dvije u bolnicu u Modeni. Vozač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji živi u pokrajini Modena i nema prethodnih kaznenih prijava. Priveden je, te se s njim provodi ispitivanje u policijskoj postaji dok vlasti pokušavaju utvrditi je li bio pod utjecajem opojnih sredstava ili je djelovao namjerno, rekao je gradonačelnik.

Prema prvim izjavama svjedoka, vozač je 'ciljao pločnik, udario bicikl, a zatim se frontalno zabio u ženu koja je teško ozlijeđena i kojoj su obje noge smrskane'. Automobil je potom završio u izlogu trgovine. Prema riječima gradonačelnika, automobil je krenuo prema nogostupu i pritom udario bicikl prije nego što je naletio na ženu. 'Vidjeli su ga s oružjem u ruci, ali nije uspio nikoga izbosti. Čini se da je pokušao nekoga napasti', dodao je Mezzetti.

Talijanska vlada prati razvoj događaja u Modeni, navode službeni izvori. Premijerka Giorgia Meloni navodno je u kontaktu s ministrom unutarnjih poslova Matteom Piantedosijem i tajnikom u uredu premijera zaduženim za sigurnost države Alfredom Mantovanom kako bi u stvarnom vremenu dobivala informacije o ispitivanju osumnjičenog i radu protuterorističke jedinice.

'Ono što se danas dogodilo u Modeni, gdje je muškarac automobilom pregazio više pješaka, a potom navodno nožem napao prolaznika, iznimno je ozbiljno. Izražavam solidarnost s ozlijeđenima i njihovim obiteljima. Također zahvaljujem građanima koji su hrabro intervenirali kako bi zaustavili počinitelja, kao i pripadnicima snaga reda na njihovoj reakciji. Razgovarala sam s gradonačelnikom i ostajem u stalnom kontaktu s vlastima kako bih pratila razvoj situacije. Vjerujem da će odgovorna osoba snositi punu odgovornost za svoje postupke', napisala je Meloni na društvenoj mreži X.

Gradonačelnik Modene Massimo Mezzetti zahvalio je 'građanima koji su pokazali hrabrost i osjećaj građanske dužnosti'. Dodao je kako 'treba razumjeti što stoji iza ovog čina, ali riječ je o dramatičnom događaju'. 'Duboko sam potresen. Što god da je posrijedi, riječ je o iznimno ozbiljnom događaju. Ako se pokaže da je riječ o napadu, to bi bilo još ozbiljnije', rekao je Mezzetti.