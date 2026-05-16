'Ovogodišnje pobjednice!': Društvene mreže gore nakon nastupa grupe Lelek, pljušte pohvale

Počela je finalna večer jubilarnog 70. izdanja Eurovizije, koju hrvatska publika može pratiti na prvom programu Hrvatske radiotelevizije. A fanovi diljem Europe, pa i svijeta, natjecanje ponovno zajedno komentiraju na društvenim mrežama, među kojima prednjači popularni X. Kao ni prošlih godina, domišljatih komentara ne manjka ni ove godine.

Predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, na pozornicu su izašle 13. po redu, a durštvene mreže odmah su se užarile: - "Hrvatska, samo wow", "Wow Hrvatska", "Znala sam da je Hrvatska za mene ovogodišnja pobjednica 30 sekundi nakon početka pjesme", "Najbolje su" - samo su neke od pohvala za nastup Lelekica.

Ok I already know that Croatia won for me this year 30 seconds into the song #Eurovision2026 — Fwedo (@ZeZapatiste) May 16, 2026

Najbolje su #Eurovision2026 pic.twitter.com/cDDYRGrpMt — Š I NJ O R I N A🧡 (@gospojetina) May 16, 2026

Prvi je na scenu Wiener Stadthalle arene u Beču stupio danski predstavnik Søren Torpegaard Lund, koji je po kladionicama glasio za jednog od favorita za pobjedu, no uoči finala šanse su mu naglo pale. A dio komentara obožavatelja možda objašnjava i zašto: - Tko god želi Dansku za pobjednicu, čujete li napete vokale, je li ovo pjesma koja zaslužuje pobjedu? wtf ljudi! - napisao je jedan komentator.

Whoever wants denmark winner, do you hear the strained vocals, is this a song deserving of winning? wtf people! 🤪#eurovision #Eurovision2026 #escita — 𝔽𝕠𝕩𝕗𝕚𝕣𝕖 (@Dariadda) May 16, 2026

Treći po redu nastupio je predstavnik Izraela Noam Bettan s pjesmom "Michelle". Kao i prijašnjih godina, uz Izrael su se vezale brojne kontroverze, no njihov nastup je oduševio fanove: - Veoma nepopularno mišljenje: Sviđa mi se, iskreno, izraelska pjesma - priznao je jedan obožavatelj, a drugi dodao: - Izrael je izveo trenutak za pamćenje večeras. Predivna izvedba i pjesma koja ostaje s nama - neke su od pozirivnih reakcija na nastup predstavnika Izraela.

Israel brought a very memorable moment tonight. Beautiful performance and a song that really stayed with us. What did you think? ✨

Grčki predstavnik Akylas večeras je dobio najveće ovacije na predstavljanju, a u finalu je izveo pjesmu "Ferto". Ekstravagantni Grk osvojio je srca publike: - "Ali Grčka, ovo je bilo sjajno", "Moj favorit! Zabava! Narančaste čizme! Statue!" - prevladavaju reakcije, no neki su komentirali da im se više svidio polufinalni nastup: - I dalje mi se sviđa, no nije me pogodilo tako jako kao u polufinalu. Međutim, i dalje za top 10 - napisao je obožavatelj.

🇬🇷 still like it but didn’t hit as hard as on the semi. Top 10 easy tho #eurovision2026 — Berno (@bernard0maltez) May 16, 2026

Osma po redu bila je predstavnica Australije, svestrana glazbenica Delta Goodrem, s pjesmom "Eclipse". Goodrem se s protekom natjecanja suvereno penjala na kladionicama, a uoči finala držala je visoko drugo mjesto favorita. U finalu je opravdala visoka očekivanja: - Australija rastura. Ovo je ono što bi Eurovizija trebala predstavljati. Imate moj glas - kao i Izrael - ističe jedan komentator. Drugi dodaje: - Australska pjesma, “Eclipse” od Delte Goodrem, je 100 dužina iznad ostalih pjesama u konkurenciji. Gotovo sama drži glazbeno blijedo izdanje - glasi komentar.

Australia rocks. This is what ESC is meant to be.

You got my vote - as Israel has. — GrimwulfRDerengar 🇺🇦 (@RohalDerengar) May 16, 2026

La canzone dell’Australia, “Eclipse” di Delta Goodrem, è 100 spanne sopra le altre canzoni in gara.

Regge quasi da sola un’edizione musicalmente scarsa#Eurovision #Eurovision2026 #ESCITA #ESC2026 pic.twitter.com/zsacNamyNF — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 16, 2026

Odmah nakon sjajne Australke na pozornicu s stigli predstavnici Srbije, metal bend Lavina sa žestokom izvedbom pjesme "Kraj mene": - "Zapravo, malo sam se prestrašila", "Srpski glazbenici su glumci bez Oscara. Briljantno", "Wow" - redaju se pozitivne reakcije na nastup susjeda.

Serbian musicians are actors without an Oscar. It’s brilliant #Eurovision2026 — Elena | Wine aunt of BCtwt 🍷 (@aliveoronlylena) May 16, 2026

Predstavnica Bugarske Dara oduševila je nastupom u prvom polufinalu, što ju je dovelo na visoko treće mjesto favorita po kladionicama. Izvedba pjesme "Bangaranga" ponovno je izazvala snažne reakcije među obožavateljima: - "Najdraža izvedba do sad", "Sofia 2027?" - pišu fanovi.

Pod rednim brojem 17. nastupili su favoriti ovogodišnje Eurovizije, finski dvojac Linda Lampenius i Pete Parkkonen, koji su izveli skladbu "Liekinheitin" a, sudeći po komentarima, status favorita su i opravdali. - "Ježim se svaki put kad čujem Finsku, nevjerojatno", "Da, Finska je dobra, violinistica se ističe doduše", "Čestitke Finskoj, predivno" - nižu se komplimenti.

Eu fico arrepiado com a Finlândia toda vez que vejo, incrível! #Eurovision2026 — leo (@leonardogrilllo) May 16, 2026