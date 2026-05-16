AC Milan

VIDEO: Legendarni Modrić još jednom pokazao veliko srce! Pogledajte akciju koju podržava...

Serie A - AC Milan v Udinese
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/2
Autor
Željko Janković
16.05.2026.
u 23:02

Ova priča po mnogočemu je posebna, budući da prvi put u povijesti talijanski nogometni div organizira kamp za djecu od 5 do 18 godina u kojem će sudjelovati djeca iz Ukrajine, kao i djeca s poteškoćama (Downov sindrom, autizam).

Ovog ljeta Dubrovnik neće biti samo turistička meka. Biser hrvatskog turizma postat će i nogometna meka. Naime, od 27. do 31. srpnja na sportskom kompleksu Gospino polje bit će nogometni kamp AC Milana. Ova priča po mnogočemu je posebna, budući da prvi put u povijesti talijanski nogometni div organizira kamp za djecu od 5 do 18 godina u kojem će sudjelovati djeca iz Ukrajine, kao i djeca s poteškoćama (Downov sindrom, autizam). Ovaj pristup pretvara AC Milan kamp u Dubrovniku u puno više od sportskog događaja. Uključivanje djece iz različitih sredina šalje snažnu poruku o ulozi nogometa kao univerzalnog jezika koji povezuje kulture, ruši barijere i potiče međusobno razumijevanje.


Projekt je prepoznao i podržao Luka Modrić, najbolji hrvatski nogometaš. Zanimljivo, prvi put u povijesti kampova AC Milana, sudjelovat će djeca s poteškoćama.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka


U suradnji s udrugom 'Poseban prijatelj' iz Dubrovnika — koja pruža savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s teškoćama u razvoju — kamp postaje simbol humanosti i zajedništva. Projekt je to koji razvija ne samo buduće igrače, već i buduće građane s razvijenim osjećajem empatije, poštovanja i timskog duha.

- Ovo je projekt koji će pomaknuti granice jedne sportske i humane priče u svakom smislu. To su stvari koje skreću pozornost na to koliko je važno baviti se ovakvim problemima u društvu - kazala je Dženita Lazarević, predsjednica i osnivačica udruge.

Planirani ljetni kamp AC Milana u Dubrovniku predstavlja izvanrednu priliku za povezivanje kluba s nogometnom tradicijom Hrvatske koja desetljećima daje vrhunske talente europskom i svjetskom nogometu. Kamp služi kao platforma za identifikaciju talenata, širenje Milanove metodologije rada te jačanje prisutnosti brenda na ovom dijelu europskog tržišta. Glavni cilj kampa je probuditi ljubav prema nogometu u mladim igračima.


U središtu metodologije nalazi se filozofija AC Milan Academy koja poboljšava tehnički i obrazovni razvoj sudionika. Budući da u kampu rade pažljivo odabrani stručni i iskusni treneri s Uefinom licencijom, poduka je visoke kvalitete te je prilagođena potrebama svakog igrača. Vodit će je treneri iz AC Milana, a u radu će sudjelovati i stručnjaci Gošk-Dubrovnik 1919. Koordinator kampa dolazi iz Milana, Luca Silvio Battello bivši nogometaš i dugogodišnji nogometni talijanski agent. U kamp je uključen i Dario Šimić, bivši proslavljeni hrvatski reprezentativac koji je u karijeri, između ostalih klubova, igrao i u AC Milanu.


Nositelj licencije tvrtka je One Revo, specijalizirana za review card (kartice za recenzije), koja posluje u cijeloj Europi. Taj poslovni koncept spojen je s institucijom kakvu predstavlja AC Milan i on će biti implementiran u dubrovački kamp, ali i sve slične Milanove projekte u svijetu.  

Posebnost ove sportske priče prepoznali su i lokalni sportski djelatnici, kao i gradske i županijske strukture. Blaž Pezo, župan Dubrovačko-neretvanski istaknuo je :


- S velikim zadovoljstvom Dubrovačko-neretvanska županija i ja osobno dajemo potporu inicijativi organizacije Inkluzivnog kampa AC Milan u Dubrovniku. Ovo događanje međunarodnog značaja od velike je važnosti za Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju, ne samo u smislu promocije sporta već i u pogledu jačanja inkluzije naših najranjivijih članova društva. Dubrovačko-neretvanska županija od samog početka potpora je i partner projektu, od organizacijske do financijske razine. Dolazak jednog od najuspješnijih svjetskih sportskih kolektiva u naš grad i našu županiju svakako je za nas poticaj, ali nam i služi na ponos...

Projekt je također podržala Coca - Cola HBC Adria, Bauerfeind, Zračna luka Dubrovnik, te  dubrovački hoteli Porto, Lapad, Palace, Sheraton, Lero, City, Sumratin, Grand Park, Aquarius i brojni ugostiteljski objekti koje predvode Nautica, Tutto bene, Time Bar, Mamma Mia, Dix, a projekt podržavaju i mnoge dubrovačke tvrtke iz ostalih segmenata djelovanja.

Luka Modrić Dubrovnik kamp AC Milan

