'City je otpisao Kovačića i zna se koliko traži za Hrvata, evo koji velikani ga žele dovesti'

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić otpisan je u Manchester Cityju tri godine nakon što ga je taj klub kupio od Chelseaja uz odštetu od 29 milijuna eura, barem tako javlja turski insajder i novinar Ekrem Konur te dodaje kako su razlozi za to Kovačićevi kronični problemi s ozljedama, nemogućnost prilagodbe igri visokog tempa te Guardiolina želja da pomladi momčad.

Zbog teških ozljeda gležnja i Ahilove tetive, Kovačić je ove sezone odigrao samo šest utakmica za višestruskog engleskog prvaka. Ukupno je za City nastupio 94 puta uz statistiku od deset golova i pet asistencija. Visoka plaća i povijest ozljeda dodatno su učvrstili želju Cityja da unovči igrača za kojeg su prije tri godine platili gotovo 30 milijuna eura. Sada se smatra da bi ponude u rasponu od 15 do 20 milijuna eura bile dovoljne za napuštanje Etihada.

Kovina nova lokacija bili bi talijanski velikani Milan odnosno gradski rival Inter. Kovačić bi se tako mogao vratiti u Inter nakon 11 godina gdje je proveo dvije sezone prije prelaska u Real Madrid. Što se tiče Milana, s obzirom da tamo igra i njegov kum Luka Modrić, vjerojatno bi se Mateo jako veselio takvom transferu.

Spominju se i turski giganti Bešiktaš i Fenerbahče, ali oni navodno prije svega žele temeljitu liječničku dokumentaciju u povijesti ozljeda našeg veznjaka.