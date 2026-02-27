Naši Portali
Sretni izbornik

Mijatović: Mi nismo igrali nikakav finale no ako Bog da jednog dana ćemo i to

Autor
Dražen Brajdić
27.02.2026.
u 23:38

Ja u svojim izjavama ne želim zvučati holivudski no Šarić i Hezonja su igrači koje bi svaki trener na svijetu poželio, kazao je Tomislav Mijatović i apostrofirao učinak Roka Badžima koji je i 66 sekundi zabio tri trice i tako prelomio utakmicu

Nakon bodovno jako vrijedne pobjede (93:88), koja još više odjekuje jer je nadjačana reprezentacija zemlje svjetskih prvaka, hrvatski košarkaši dugo su ostali na centru terena slaveći zajedno s raspjevano publikom. A u tim trenucima, u Draženovu domu, pjevalo se "Poljubi zemlju po kojoj hodaš" i "Kako je dobro vidjeti te opet".

I doista je bilo lijepo vidjeti, u ovakvoj atmosferi, Hrvatsku koja se ne boji nikoga, koja vjeruje u sebe. I to je zacijelo bilo i najveće zadovoljstvo hrvatskog izbornika Tomislava Mijatovića.

- Čestitke igračima i stožeru odnosno svim ljudima koji se bave s momčadi jer su odradili jako dobar posao. Nismo igrali danas još uvijek nikakav finale, jednog dana ćemo ako Bog dan i to napraviti, ali smo pobijedili velikog suparnika. Ono što mene veseli jest da su moji igrači, i kada smo bili u problemima, igrali onako kako smo se dogovorili.

S obzirom na to da je pored njega na presici sjedio Roko Badžim, igrač koji je svojom šuterskom minijaturom (tri trice u 66 sekundi) prelomio utak icu, nije izbornik zaboravio pohvaliti ga:

- Roko je dao veliki obol kao i svi ostali igrači. Zahvala našoj publici koja nam je pružila nezaboravnu atmosferu. Mi idemo dalje, korak po korak, u ovoj našoj misiji skupljanja bodova za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Baš to apostrofirao je i ovaj junak iz drugo plana:

- Bila je to dobra utakmica za gledati. Ovo je velika pobjeda za nas no to je tek treća utakmica u skupini pa su Katar i Svjetsko prvenstvo još jako daleko. Za dva dana je nova utakmica za koju se moramo pripremiti tako da vidimo u čemu smo griješili u ovoj utakmici.

Na pitanje o šuterskoj zoni u kojoj je eksplodirao, Badžim je kazao:

- Ja se šuterski uvijek dobro osjećam samo nekad i falim neki šut. No, važno je vjerovati u sebe.

A hrvatski izbornik se zacijelo dobro osjeća kada u momčadi ima igrače poput Šarića i Hezonje.

- Ja u svojim izjavama ne želim zvučati holivudski ali mi svi znamo kvalitetu Šarića i Hezonje. Po mom skromnom sudu radi se o dvojici dominantnih igrača. Hezi je to u Euroligi već dokazao a Dario da je igrao Euroligu bio bi u istoj situaciji. Mene veseli njihova angažiranost želja i volja. I potreba da pomognu reprezentaciji u svakom pogledu. Velika zahvala našem Savezu koji je organizirao Hezonjin dolazak. Ne volim riječ žrtva. Igrati za reprezentaciju nije žrtva, to je odraz ljubavi i želje. Meni će trebati nekoliko tjedana, možda i mjeseci, da upijem potpuni dojam i taj osjećaj koji nam je podarila ova utakmica. I Mario i Dario su velika imena i ne postoji trener na svijetu koji ne bi bio sretan s činjenicom da su mu u momčadi pa je tako i moja malenkost sretna - kazao je Mijatović koji je hvalio cijelu momčad pa tako i Mavru za ubrzavanje igre, Smitha za obranu i Božića za dvije ukradene lopte u završnici.
Kvalifikacije za SP Hrvatska Tomislav Mijatović košarka

