UŽIVO OD 14 Rijeci se otvara aerodrom do polufinala Konferencijske lige? Treba joj malo sreće

Ključni događaji:
Osim parova osmine finala, danas će biti poznat i konačan izgled kostura na putu do finala Konferencijske lige koje se igra 27. svibnja u njemačkom Leipzigu.
Postoje šanse da bi se Rijeci mogao otvoriti lakši put skroz do polufinala Konferencijske lige. U slučaju u njenom dijelu ždrijeba završio AEK iz Larnace, drugi ciparski klub s kojim je Rijeka već igrala ove sezone, protivnik u četvrtfinalu bio bi joj bolji iz troboja između njih, njemačkog Mainza i češke Sigme. No, prvo treba proći Strasbourg ili Rakow.
Koga god da izvuče, zna se da će Rijeka, kao slabije rangirana momčad, prvu utakmicu osmine finala igrati kod kuće. Dakle, prvi dvoboj bit će na Rujevici u četvrtak, 12. ožujka, dok će uzvrat biti u Francuskoj ili Poljskoj, tjedan dana kasnije, u četvrtak 19. ožujka.
Kao i kod prvog ždrijeba, kada je Rijeka mogla izvući ciparsku Omoniju ili poljsku Jagielloniju, i danas su moguće dvije opcije. Prva je francuski Strasborug, a druga je poljski Rakow. Strasbourg je natjecanje u ligaškoj fazi završio na prvom, a Rakow na drugom mjestu.
Rijeka je, podsjetimo, nakon slavlja na Cipru od 1:0 prije tjedan dana, pobijedila Omoniju iz Nicosije s 3:1 na svom stadionu u četvrtak. Dvostruki strijelac za Rijeku bio je Toni Fruk, a jedan pogodak dodao je i jedini strijelac s Cipra, Daniel Adu-Adjei.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je ždrijeb osmine finala Konferencijske lige. U njemu sudjeluje i Rijeka. Hrvatski nogometni prvak u dvije utakmice prve nokaut-runde prošao je ciparsku Omoniju.
