Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Autor
Patrik Mršnik
KOGA ĆE IZVUĆI?

UŽIVO OD 14 Rijeci se otvara aerodrom do polufinala Konferencijske lige? Treba joj malo sreće

Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
Goran Kovacic/PIXSELL
27.02.2026. u 11:26
Ždrijeb osmine finala Konferencijske lige u kojem sudjeluje aktualni prvak Hrvatske pratimo od 14 sati na portalu Večernjeg lista

Ključni događaji:

Samo ključni događaji
IZVUĆI ĆE SE SVE

Osim parova osmine finala, danas će biti poznat i konačan izgled kostura na putu do finala Konferencijske lige koje se igra 27. svibnja u njemačkom Leipzigu.

OTVARA SE PUT?

Postoje šanse da bi se Rijeci mogao otvoriti lakši put skroz do polufinala Konferencijske lige. U slučaju u njenom dijelu ždrijeba završio AEK iz Larnace, drugi ciparski klub s kojim je Rijeka već igrala ove sezone, protivnik u četvrtfinalu bio bi joj bolji iz troboja između njih, njemačkog Mainza i češke Sigme. No, prvo treba proći Strasbourg ili Rakow.

KAD I GDJE SU UTAKMICE?

Koga god da izvuče, zna se da će Rijeka, kao slabije rangirana momčad, prvu utakmicu osmine finala igrati kod kuće. Dakle, prvi dvoboj bit će na Rujevici u četvrtak, 12. ožujka, dok će uzvrat biti u Francuskoj ili Poljskoj, tjedan dana kasnije, u četvrtak 19. ožujka.

KOGA RIJEKA MOŽE IZVUĆI?

Kao i kod prvog ždrijeba, kada je Rijeka mogla izvući ciparsku Omoniju ili poljsku Jagielloniju, i danas su moguće dvije opcije. Prva je francuski Strasborug, a druga je poljski Rakow. Strasbourg je natjecanje u ligaškoj fazi završio na prvom, a Rakow na drugom mjestu.

REKAPITULACIJA

Rijeka je, podsjetimo, nakon slavlja na Cipru od 1:0 prije tjedan dana, pobijedila Omoniju iz Nicosije s 3:1 na svom stadionu u četvrtak. Dvostruki strijelac za Rijeku bio je Toni Fruk, a jedan pogodak dodao je i jedini strijelac s Cipra, Daniel Adu-Adjei.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je ždrijeb osmine finala Konferencijske lige. U njemu sudjeluje i Rijeka. Hrvatski nogometni prvak u dvije utakmice prve nokaut-runde prošao je ciparsku Omoniju.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još