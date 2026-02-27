UŽIVO OD 14 Rijeci se otvara aerodrom do polufinala Konferencijske lige? Treba joj malo sreće

'TO JE TRAGEDIJA'

Regionalni mediji raspisali se o ispadanju Dinama, svi naglašavaju potpuno istu stvar

Ispadanje zagrebačkog Dinama iz Europske lige nakon dramatičnog dvoboja protiv belgijskog Genka odjeknulo je u cijeloj regiji. Mediji iz Srbije i Bosne i Hercegovine posvetili su značajan prostor tragičnom porazu Modrih, a gotovo svi kao lajtmotiv ističu kako je hrvatski prvak bio na pragu senzacije