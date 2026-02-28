Naši Portali
NAPAD SAD-A I IZRAELA

Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa

IRAN
Autor
Denis Romac
28.02.2026.
u 08:29

Hamenei nije viđen u javnosti nekoliko dana prije napada, što je uobičajeno u razdobljima visokih tenzija, kada se očekuju napadi.

Izraelski zračni udari pogodili su središte Teherana, a prema izvještajima Associated Pressa jedna eksplozija odjeknula je u neposrednoj blizini službenog ureda iranskog vjerskog vođe Alija Hameneija, ali njegova točna lokacija nije javno poznata.

Pretpostavlja se da se ajatolah Hamenei nalazi u podzemnoj lokaciji izvan grada, u skladu s iranskim sigurnosnim protokolima, koji nalažu hitno premještanje vrhovnog vođe na utvrđenu podzemnu lokaciju izvan grada prije početka očekivanih udara. Hamenei nije viđen u javnosti nekoliko dana prije napada, što je uobičajeno u razdobljima visokih tenzija, kada se očekuju napadi. 

Izrael napad na Iran SAD

FE
Fenicia
08:46 28.02.2026.

Koji ste vi likovi. I gdje je premješten?

PA
pasodoble12
08:58 28.02.2026.

Američki i izraelski režimi napali Iran...

