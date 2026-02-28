Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa

Izraelski zračni udari pogodili su središte Teherana , a prema izvještajima Associated Pressa jedna eksplozija odjeknula je u neposrednoj blizini službenog ureda iranskog vjerskog vođe Alija Hameneija, ali njegova točna lokacija nije javno poznata.

Pretpostavlja se da se ajatolah Hamenei nalazi u podzemnoj lokaciji izvan grada, u skladu s iranskim sigurnosnim protokolima, koji nalažu hitno premještanje vrhovnog vođe na utvrđenu podzemnu lokaciju izvan grada prije početka očekivanih udara. Hamenei nije viđen u javnosti nekoliko dana prije napada, što je uobičajeno u razdobljima visokih tenzija, kada se očekuju napadi.