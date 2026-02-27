Najveći tajni transfer potresa Kremlj: Novac od Putinove palača prebačen na njegovu navodnu ljubavnicu?

Fond za borbu protiv korupcije (FBK), nasljednik istraživačkog tima Alekseja Navaljnog, objavio je novo istraživanje koje tvrdi da je preostalih 6,5 milijardi rubalja (oko 84 milijuna dolara po današnjem tečaju) nakon završetka izgradnje tzv. "Putinove palače" na Crnom moru prebačeno strukturama povezanim s Alinom Kabajevom, dugogodišnjom navodnom partnericom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Tvrtka Investitsionnye Reshenia, koja je službeno financirala izgradnju luksuznog imanja blizu Gelendžika u Krasnodarskom kraju, završila je projekt 2023. godine s ogromnim viškom sredstava. Umjesto da se ta sredstva iskoriste za druge investicije ili vrate donatorima, gotovo polovica, tri milijarde rubalja (39 milijuna dolara), donirana je Dobrotvornoj zakladi Alije Kabajeve, navodi FBK na temelju bankovnih zapisa, javlja portal Meduza.

FBK ističe da su stvarni dobrotvorni troškovi zaklade, podrška sportašicama, organizacija Festivala ritmičke gimnastike "Alina" i obnova crkve na okupiranom Krimu iznosili samo desetke milijuna rubalja. Većina novca položena je na depozitne račune s kamatama, gdje je samo u 2024. godini zaradila 435 milijuna rubalja (oko 5,6 milijuna dolara) kamata. Preostalih 3,5 milijardi rubalja (45 milijuna dolara) prebačeno je neprofitnoj organizaciji Nebesnaya Gratsiya, koju Kabajeva vodi za razvoj ritmičke gimnastike. Izvješća o troškovima pokazuju da je ta organizacija potrošila više od 30 milijuna rubalja na Carsku tvornicu Peterhof, proizvođača luksuznih satova koje Putin favorizira i posjeduje barem dva modela. Dio sredstava financirao je i gimnastičke kampove u Valdaju, održavane manje od 1,5 km od Putinove privatne rezidencije u Novgorodskoj regiji.

FBK tvrdi da su ti kampovi imali skrivenu svrhu, omogućiti navodnoj djeci Putina i Kabajeve da se druže s vršnjacima, jer žive u gotovo potpunoj izolaciji. Istraga uključuje i videoisječak mladog dječaka kojeg FBK identificira kao Putinovog sina Ivana, koji kaže da uživa u treninzima.

Glasine o romansi Putina i Kabajeve, bivše olimpijske gimnastičarke, kruže od 2008. godine. Kabajeva nikada nije javno potvrdila vezu, a Putin i Kremlj uporno negiraju da "palača" pripada predsjedniku. Službeno je imanje u vlasništvu Investitsionnye Reshenia preko mreže fiktivnih tvrtki, čiji su dioničari Putinovi stari suradnici, odvjetnik Nikolaj Egorov, poslovni čovjek Ilham Rahimov i bivši kolega iz razreda Viktor Khmarin.

FBK zaključuje da su Kabajeve zaklade zapravo "tajni fondovi" kojima Putinov unutarnji krug financira stil života i hobije njegove tajne obitelji "pod krinkom filantropije". Kremlj još nije komentirao najnoviju istragu, a Putin i Kabajeva dosad nisu javno reagirali na tvrdnje. Ovo je nastavak serije FBK istraživanja o "Putinovoj palači", koju je tim Navaljnog prvi put detaljno razotkrio 2021. godine.