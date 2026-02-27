Srića uzvratio Kekin: Neka dođe raditi s pacijentima pa ćemo razgovarati!

Privatno javno partnerstvo kao dodatna opcija funkcioniranju sustava i smanjenju lista čekanja je apsolutno prihvatljivo i uz jasne ciljeve. U velikoj većini zemalja EU praksa javnog zdravstva u kombinaciji s privatnim partnerstvom jača i oznažuje zdravstveni sustav. Dio smo i to važan Europske unije i u skladu s time se trebamo i moramo ponašati, smatra prim. dr. Saša Srića, voditelj Odjela interne medicine s pojačanom i intenzivnom skrbi u KBC-u Zagreb. Srića je posebno referira, odnosno odgovara, na izjave saborske zastupnice Ivane Kekin (Možemo!) o toj temi.

Ivana Kekin je, naime, u posljednjem istupu, ocijenila je da je slučaj dugogodišnjih ugovora države s privatnom poliklinikom Medikol "najveća pljačka u hrvatskom zdravstvu", istaknuvši da je "Medikolu" od 2009. godine isplaćeno više od 200 milijuna eura za PET/CT pretrage.

- Činjenice moramo shvatiti i prihvatiti. Neupitna je realnost daje javno zdravstvo u fokusu i tako se prema našim pacijentima odnosimo i naš zdravstveni sustav odlično funkcionira. Prozivanje od strane Ivane Kekin koja se na neobičan način uporno javlja, valjda kao neka ministrica zdravstva u sjeni je neprihvatljivo i potpuno nerazumljivo. Netko tko ima vrlo malo iskustva rada u kliničkoj praksi, još manje dežurstava i minimalno doticaja s realnim sektorom teško može docirati i davati savjete - kaže Srića te se izravno obraća kolegici iz iste kuće.

- Pozivam kolegicu Kekin da u ova zahtjevna vremena s puno izazova u kliničkoj praksi preuzme brigu o psihijatrijskim pacijentima i pokaže da je liječnik s empatijom u svakom pogledu i da u praksi pokaže da je spremna dati sve za pacijenta - završava Srića.