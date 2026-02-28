Bivše ljubavi kucaju na vrata, a kaos na nebu prijeti svima! Jeste li spremni za oluju osjećaja?
Subota donosi spoj nostalgije i želje za dramom. Dok Mjesec u Lavu traži pažnju, retrogradni Merkur u zagrljaju s Venerom otvara vrata prošlosti i donosi neočekivane susrete, a tenzije na nebu upozoravaju na oprez.
Ovan: Mjesec u Lavu budi vašu kreativnu i zaigranu stranu, no Saturn u vašem znaku podsjeća vas na odgovornosti. Dan je idealan za druženje i zabavu, ali napeti aspekti upozoravaju na oprez s impulzivnim trošenjem novca. U odnosima će strpljenje biti ključno za rješavanje eventualnih nesuglasica.
Bik: Dok se na poslu mogu dogoditi iznenadne promjene koje će testirati vašu fleksibilnost, Mjesec u Lavu usmjerava vašu pažnju na dom i obitelj. Potražite utočište u poznatom okruženju. Iako se osjećate samopouzdano, izbjegavajte potpisivanje važnih dokumenata i dobro provjerite sve informacije.
Blizanci; Vaš vladar Merkur u retrogradnom je hodu i zagrljaju s Venerom, što donosi kaos u komunikaciji, posebno na poslovnom planu. Mogući su nesporazumi s kolegama. Umjesto forsiranja novih ideja, posvetite se reviziji starih projekata i pokušajte pristupiti problemima s više empatije.
Rak: Mjesec napušta vaš znak i ulazi u polje financija, stavljajući naglasak na materijalnu sigurnost. Istovremeno, osjećate snažnu kreativnu inspiraciju i želju za planiranjem nekog putovanja. Ipak, danas ste osjetljiviji nego inače pa slušajte svoju intuiciju i izbjegavajte rizične poteze.
Lav; Ulazak Mjeseca u vaš znak donosi vam val energije, samopouzdanja i potrebu da budete u centru pažnje. Iskoristite ovaj dan za samopromociju i uživanje u životu. Ipak, pripazite na mentalni umor i ne dopustite da vas nagle reakcije dovedu u neugodne situacije, posebno na poslu.
Djevica: Retrogradni Merkur u vašem polju partnerstva otvara vrata prošlosti. Nemojte se iznenaditi ako vam se javi bivša ljubav ili ako budete intenzivno razmišljali o starim vezama. Dan je stvoren za introspekciju i rješavanje starih nesporazuma, a ne za započinjanje nečeg novog.
Vaga: Vaš društveni život je naglašen, no aspekti u polju zdravlja i posla sugeriraju da je vrijeme da usporite. Možda ćete se osjećati iscrpljeno i emocionalno osjetljivo. Danas je važnije posvetiti se sebi i svom mentalnom miru nego ispuniti sva društvena očekivanja. Izbjegavajte svađe.
Škorpion: Napetost između Marsa u vašem polju doma i Urana u polju partnerstva može donijeti iznenadne sukobe s voljenom osobom ili članovima obitelji. Situacija može biti napeta, no vaša sposobnost da zaronite duboko u problem i pokažete strpljenje pomoći će vam da riješite sporove i ojačate vezu.
Strijelac: Mjesec u Lavu donosi vam optimizam i želju za širenjem vidika. Ovo je pozitivan dan za osobni i poslovni rast, no konjunkcija u Ribama naglašava neriješena obiteljska ili imovinska pitanja iz prošlosti. Iskoristite optimizam da se konačno suočite s tim starim problemima.
Jarac: Naglasak je na komunikaciji i dubokim uvidima u vlastite emocionalne obrasce. Vaša mudrost danas dolazi do izražaja i pomoći će vam da riješite poslovne ili društvene sporove. Pravo je vrijeme da postavite jasne granice u privatnom životu i ojačate odnose s nadređenima.
Vodenjak: Mars u vašem znaku daje vam nevjerojatnu energiju, ali njegova napetost s Uranom donosi veliku dozu nepredvidivosti. Puni ste ideja i spremni za akciju, no pazite da vas nagli impulsi ne odvedu u pogrešnom smjeru. Budite otvoreni za nove prilike, ali dobro promislite prije svake odluke.
Ribe: S retrogradnim Merkurom i Venerom u vašem znaku, vi ste zvijezda dana. Zračite posebnom privlačnošću, ali ste istovremeno i vrlo podložni nostalgiji i konfuziji. Ovo je savršeno vrijeme za umjetničko izražavanje i iscjeljivanje starih emocionalnih rana, ali pazite na velika očekivanja koja mogu dovesti do razočaranja.