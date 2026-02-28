Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...

Pentagon gradi najveću silu američkih ratnih brodova i zrakoplova na Bliskom istoku u desetljećima, uključujući dvije jurišne skupine nosača zrakoplova , dok predsjednik Donald Trump upozorava na moguću vojnu akciju protiv Irana ako pregovori o njegovom nuklearnom programu propadnu. "Tijekom godina se pokazalo da nije lako postići smislen dogovor s Iranom, a mi moramo postići smislen dogovor“, rekao je Trump. "Inače se događaju loše stvari." Stručnjaci kažu da će Trump vjerojatno imati niz vojnih opcija, koje bi mogle uključivati kirurške napade na iransku zračnu obranu ili napade usmjerene na vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija. No, upozoravaju da bi Iran mogao uzvratiti na načine na koje to nije učinio nakon prošlogodišnjih napada Sjedinjenih Država ili Izraela, potencijalno riskirajući američke živote i izazivajući regionalni rat.

"Trumpovoj administraciji bit će vrlo teško izvesti jednokratni napad na Iran ovaj put“, rekao je Ali Vaez, stručnjak za Iran u Međunarodnoj kriznoj skupini. "Jer bi Iranci odgovorili na način koji bi neizbježnim učinio sveopći sukob." Trump je više puta prijetio upotrebom sile kako bi prisilio Iran da pristane ograničiti svoj nuklearni program, a ranije i zbog krvavog Teheranovog gušenja prosvjeda diljem zemlje.

A za tu uporabu sile SAD je okupio najveću vojnu silu od početka napada na Irak 2003. godine. Nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i tri razarača s navođenim raketama Tomahawk nalaze se u Arapskom moru od kraja siječnja nakon što su preusmjereni iz Južnog kineskog mora. Udarna skupina, koja je u regiju dovela otprilike 5.700 dodatnih pripadnika vojske, pojačala je manju snagu od nekoliko razarača i triju obalnih borbenih brodova koji su se već nalazili u regiji. Rakete Tomahawk, lansirane upravo s th brodova, korištene su za napad na dva iranska nuklearna postrojenja prošlog lipnja. Ratni brodovi također nose protuzračnu obranu. Nevidljivi lovci F-35 i jurišni zrakoplovi F/A-18 s nosača zrakoplova nalaze se na dometu desetaka ciljeva u Iranu, ako bi im Trump naredio akciju.

Trump je naredio i da se najveći svjetski nosač zrakoplova, USS Gerald R. Ford, zajedno s tri razarača i više od 5000 dodatnih pripadnika vojske uputi u Arapsko more. Fordovi ratni zrakoplovi korišteni su u napadu na Venezuelu 3. siječnja u kojem je zarobljen predsjednik Nicolás Maduro. Trenutačno se ovaj nosač nalazi u vodama Izraela.

Time će prisutnost mornarice u regiji porasti na najmanje 16 brodova i nadmašit će flotu od 11 brodova koja je, do odlaska Forda, bila stacionirana u Karipskom moru. Osim toga, još jedan razarač poslan je u sjeverno Arapsko more, a jedan je na putu, prema riječima dužnosnika mornarice, čime se ukupan broj samo razarača u široj regiji penje na 13. Brojni dodatni američki borbeni zrakoplovi i pomoćni zrakoplovi također su sletjeli na Bliski istok i u baze u Europi. Više od 100 borbenih zrakoplova, uključujući F-35, F-22, F-15 i F-16, napustilo je baze u SAD-u i Europi, a vojni blogeri detektirali su ih kako se kreću prema Bliskom istoku. Tim od oko 30 analitičara navodi da je sredinom veljače također praćeno više od 100 tankera s gorivom i preko 200 teretnih zrakoplova koji su se kretali prema regiji i bazama u Europi.

SAD je, prema riječima američkog dužnosnika koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi detaljno opisao osjetljive vojne pokrete, premjestio 12 borbenih zrakoplova F-22 u zračnu bazu Ovda na jugu Izraela. Zračna baza Muwaffaq Salti u istočnom Jordanu čini se da je postala središnje čvorište za američke zračne snage tijekom gomilanja snaga. Najmanje dva vala jurišnih zrakoplova stigla su u bazu između sredine siječnja i sredine veljače, čime je njihov broj porastao na više od 60.

Uz jurišne zrakoplove, krajem siječnja u Jordan su stigla četiri zrakoplova za elektroničko ratovanje, koji se koriste za ometanje radarskih i komunikacijskih sustava. Satelitska snimka od 30. siječnja pokazala je najmanje pet dronova MQ-9 Reaper u bazi. Steffan Watkins, istraživač sa sjedištem u Kanadi i član MATA-e, rekao je da je također uočio ranije zrakoplove za podršku s praćenjem, poput šest vojnih zrakoplova za rano upozoravanje E-3, koji su krenuli prema bazi u Saudijskoj Arabiji. Oni su ključni za koordinaciju operacija s velikim brojem zrakoplova.

Masovnom valu prethodio je dolazak zrakoplova F-15E Strike Eagles. U to vrijeme, analitičari podataka praćenja leta također su primijetili desetke američkih vojnih teretnih zrakoplova koji su se kretali prema regiji. Aktivnost je slična prošlogodišnjoj kada su SAD dovele opremu za protuzračnu obranu, poput raketnog sustava Patriot, kao pripremu za iranske protunapade nakon lipanjskog bombardiranja triju ključnih nuklearnih lokacija. Pentagon je stoga i sada u regiju poslao dodatne sustave protuzračne obrane Patriot i THAAD kako bi zaštitio tamošnje trupe od odmazde iranskih projektila kratkog i srednjeg dometa. U regiji se nalazi oko 30.000 do 40.000 američkih vojnika, no dio ih se upravo povlači iz nekih baza u dometu iranskog protunapada.

Seth Jones, stručnjak za obranu u Centru za strateške i međunarodne studije, rekao je da je važno napomenuti da SAD ne raspoređuje velike kopnene snage. SAD je rasporedio više od 500.000 vojnika tijekom operacije Pustinjska oluja početkom 1990-ih i otprilike 250.000 američkih vojnika u Iraku 2003. godine. "Dakle, postoje značajna ograničenja paketa snaga", rekao je o trenutnim vojnim sredstvima u regiji. Gomilanje američke vojske tehnički je najveće u regiji od invazije na Irak 2003. godine, rekao je Michael O'Hanlon, analitičar obrane i vanjske politike u Brookings Institutionu. O'Hanlon je rekao da SAD mogu jednostavno koristiti i bombardere dugog dometa B-2, kao što su to učinile u lipnju, ako žele samo napasti ono što je ostalo od iranskog nuklearnog programa.

Ti bombarderi dugog dometa sa sjedištem u Sjedinjenim Državama koji bi mogli pogoditi ciljeve u Iranu nalaze se u višem stanju pripravnosti nego inače. Pentagon je pojačao stanje pripravnosti u siječnju, kada je Trump zatražio opcije za odgovor na vladine mjere suzbijanja prosvjeda u zemlji. Od tada je nekoliko zrakoplova za specijalne operacije, nadzor i dopunjavanje gorivom poslano u vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu. Lokacija je poznata kao prednja zračna luka za raspoređivanje dugodometnih stealth bombardera B-2 .

Mnogi vjerojatno očekuju da će Iran "samo nastaviti ispaljivati dronove i krstareće rakete na Izrael i američke baze u vezi s gotovo svime što bismo mogli učiniti", rekao je O'Hanlon. Ali rekao je da bi Iran mogao ići dalje i šire, posebno ako se njegovo vodstvo osjeća kao meta. Ali Vaez, stručnjak za Iran u Međunarodnoj kriznoj skupini, rekao je da je malo vjerojatno da će Iran ograničiti svoj odgovor kao što je to učinio nakon što su SAD napale njegove nuklearne objekte u lipnju. Iran je signalizirao kada i kako će uzvratiti napadom na vojnu bazu u Kataru, omogućujući američkoj i katarskoj zračnoj obrani da budu spremne i da nanesu malo štete.

"Sada su došli do zaključka da je jedini način da zaustave ovaj ciklus prolijevanje krvi i nanošenje značajne štete SAD-u i Izraelu, čak i ako to za njih same ima vrlo visoku cijenu", rekao je Vaez.

RASPOREĐENE AMERIČKE SNAGE U REGIJI

Nosači zrakoplova: Dvije udarne skupine nosača zrakoplova — USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford (najveći nosač na svijetu).

Pomorske snage: Ukupno najmanje 16 ratnih brodova u regiji, uključujući razarače i podmornice.

Zračne snage: Deseci najmodernijih borbenih zrakoplova, uključujući F-22 Raptor (raspoređeni u Izraelu), F-35 Lightning II, F-15E Strike Eagle i F-16. Također je primijećeno više od 100 aviona cisterni i 200 teretnih zrakoplova za logističku potporu.

Broj vojnika: Procjenjuje se da se u regiji trenutno nalazi između 30.000 i 40.000 američkih vojnika.

Protuzračna obrana: Raspoređeni su dodatni sustavi Patriot i THAAD u Jordanu i drugim savezničkim zemljama radi zaštite od potencijalne iranske odmazde.