HRVATSKI MAESTRO

Talijani objavili nešto nestvarno za Luku Modrića i otkrili gdje nastavlja čudesnu karijeru!

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.02.2026.
u 17:41

Kapetan vatrenih ove je sezone upisao 634 točna dodavanja, po čemu je drugi igrač u cijeloj ligi. Ispred njega je samo 12 godina mlađi Manuel Locatelli s nešto više od 800 uspješnih dodavanja

Prema pisanju novinara najčitanijeg talijanskog sportskog lista La Gazzetta dello Sport, Luka Modrić trenutačno ima najvišu prosječnu ocjenu u njihovim analizama. Dakle, skoro 41-godišnji hrvatski majstor Luka Modrić je prema Gazzetti najbolje ocjenjeni igrač Serie A, apsolutno nestvarno!

Talijanski mediji posebno naglašavaju kako svi u klubu priželjkuju njegov ostanak, što se jasno vidi i iz novinskih naslova: 'Zauvijek s Milanom, svi mole Modrića da ostane!'. Smatraju da je produljenje ugovora s Milanom u ovom trenutku najrealniji scenarij, iako se piše da bi se mogao vratiti u Dinamu poslije svjetskog prvenstva, no to nije baš realna opcija.

Kapetan vatrenih ove je sezone upisao 634 točna dodavanja, po čemu je drugi igrač u cijeloj ligi. Ispred njega je samo 12 godina mlađi Manuel Locatelli s nešto više od 800 uspješnih dodavanja.

Novinari također ističu Modrićev utjecaj izvan terena. Opisuju ga kao uzor bez trunke arogancije, ali s karizmom i aurom bivšeg osvajača Zlatne lopte. Dive mu se trener, klupsko osoblje, suigrači i vodstvo, a u svlačionici ga zovu maestro. Oduševljenje su pokazali i navijači Milana, koji su Luki posvetili pjesmu koju su Napolijevi tifosi nekada pjevali Diegu Maradoni: 'Znaš zašto mi srce kuca, vidio sam Luku Modrića.'

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

