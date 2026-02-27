Johannes Hahn oduševljen: Ova hrvatska inicijativa vrijedna je Nobelove nagrade!

Svečanom potpisivanju ugovora, u partnerstvu s Vladom, Ministarstvom sporta i Školskom sportskom federacijom Sjeverne Makedonije prisustvovali su Hristijan Mickoski, predsjednik Vlade Republike Sjeverne Makedonije, Borko Ristovski, ministar sporta Republike Sjeverne Makedonije, Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Timčo Mucunski, ministar vanjskih poslova Republike Sjeverne Makedonije, Magnus Brunner, povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije, Nives Tigan, ambasadorica Hrvatske i Michalis Rokas, ambasador Europske unije u Sjevernoj Makedoniji i Zdravko Marić, predsjednik Plazma Sportskih igara mladih.

- Želja za daljnjim širenjem Igara na nove zemlje kontinuirano je prisutna, a interes za uključivanje u naš sustav pokazuje sve veći broj država. Sjeverna Makedonija oduvijek je bila dio te vizije. Ključni trenutak dogodio se kada smo prepoznali spremnost i jasnu podršku naših partnera u Sjevernoj Makedoniji, prije svega Vlade i Ministarstva sporta. Posebno želim istaknuti potporu predsjednika Vlade Republike Sjeverne Makedonije Hristijana Mickovskog te ministra sporta Borka Ristovskog, koji su prepoznali vrijednost projekta i izrazili želju da se Igre što prije pokrenu kako bi se djeci omogućilo besplatno bavljenje sportom. Drago mi je što će djeca u Sjevernoj Makedoniji već od ove godine imati priliku doživjeti sve ono što Igre nose, od lokalnih i državnih natjecanja do sudjelovanja na Međunarodnoj završnici. Time postaju dio velike sportske zajednice koja kroz sport gradi prijateljstva i bolju budućnost - rekao je Marić.

Hristijan Mickoski, predsjednik Vlade Republike Sjeverne Makedonije izjavio je:

- Kao Vlada posebno smo zadovoljni i počašćeni što možemo biti dio ovog događaja. Naša politika snažno je posvećena mladima, jer smo svjesni da je obrazovanje i ulaganje u mlade temelj rješavanja mnogih društvenih izazova. Kako danas odgajamo i usmjeravamo mlade, tako će oni sutra stvarati uvjete za generacije koje dolaze. U vremenima društvenih mreža i individualizma, život je u suštini timska igra. Postoje i individualni sportovi, ali ja život doživljavam kao veliku timsku igru – kao druženje. Vjerujem da će veliki broj djece i mladih koji će sudjelovati u natjecanjima širom zemlje izrasti u ljude koji će zajedno graditi i mijenjati svoju državu. Te će vrijednosti prenijeti i na generacije koje dolaze. Još jednom zahvaljujem organizatorima, velikim sportskim imenima iz regije koja su danas s nama u Vladi u Skoplju i mogu obećati da ćemo ovaj projekt u našoj zemlji predstavljati dostojanstveno. Uvjeren sam da će mladi koji budu sudjelovali biti dostojni predstavnici na završnici u Splitu u kolovozu.

Sport je najbolji način za povezivanje svih generacija, rušenje barijera i promicanje vrijednosti za koje se Igre zalažu. Sve ove vrijednosti promiče i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnusa Brunnera:

- Prije svega želim zahvaliti svima vama koji radite za mlade ljude u sportu, ovo je iznimno važno ne samo za regiju, nego i za cijelu Europsku uniju. Sjeverna Makedonija i cijela regija doista su bliski partneri Europske unije i smatramo da ovime pokazujemo kako se još više približavamo jedni drugima. Ono što vi radite kroz Sportske igre mladih, o čemu sam mnogo slušao od svojih prijatelja koji su govorili o ovoj inicijativi, zaista je izvrsno. Ne radi se samo o fizičkoj aktivnosti, nego i o upoznavanju svijeta i regije. Zato mi kao Europska unija moramo podržati ovakve projekte.

Pitao sam se zašto Sportske igre mladih doživljavaju toliki uspjeh i zašto su tako velik događaj za djecu. Prije svega zato što su otvorene za sve. U tome leži tajna njihova uspjeha. Ono što nas dodatno zbližava jest tolerancija i otvorenost prema fair playu. Smatram da je to najvažnija točka o kojoj možemo govoriti. To je izvrsna kombinacija za regiju u kojoj se nalazi Sjeverna Makedonija, ali i za Europsku uniju. Želimo širiti ovu poruku diljem Europske unije i zato smo ovdje, kako bismo je prenijeli i promicali europske vrijednosti.

Borko Ristovski, ministar sporta i proslavljeni rukometaš istaknuo je:

- Kao bivši sportaš, dobro znam što znači sportska pobjeda – kakvu radost donosi – ali i koliko poraz može biti težak. Upravo ti trenuci oblikuju karakter. Zato mi je posebno važno stvarati sustav u kojem mladima omogućujemo da se sportom bave iz ljubavi, da im bude dostupan svima, a ne privilegija rijetkima. Sportske igre mladih nose upravo takvu filozofiju: fair play umjesto pritiska, zajedništvo umjesto podjela, pokret i zdravlje umjesto pasivnosti.

Veliku podršku Plazma Sportske igre mladih imaju i od ambasadora SIM-a, a u Skoplju su prisustvovali proslavljeni sportaši Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Željko Obradović, Šime Vrsaljko i Johannes Hahn.

Bivši povjerenik Europske komisije i predsjednik Glavnog vijeća Austrijske nacionalne banke Johannes Hahn pozdravio je prisutne:

- Kao što sam već rekao, uvjeren sam da je ova inicijativa vrijedna Nobelove nagrade, jer predstavlja jednu od najvećih akcija pomirenja u regiji. Ona je ulaganje u mlade, i nadam se da će u njoj sudjelovati što više djece. Riječ je o zajedničkim treninzima, pojedinačnim natjecanjima, pobjedama, ali i porazima, a sve to donosi dragocjeno iskustvo i uči djecu što znači surađivati, poštovati druge i rasti zajedno. Vjerujem da je to najbolja i najvrjednija investicija koju možemo napraviti.

Svečanoj ceremoniji prisustvovali su i brojni prijatelji SIM-a, sportaši i sportski dužnosnici: Aljoša Asanović, Veselin Vujović, Igor Angelovski, Petar Metličić, Emir Spahić, Stipe Pletikosa, Vlado Androić, Predrag Danilović, Nikola Vujčić, Goce Sedloski, Petar Krpan, Indira Kastratović, Pece Naumovski i Tomica Glavchev.

Plazma Sportske igre mladih osnovane su u Splitu 1996. godine, od prvih Igara do danas sve aktivnosti za djecu su potpuno besplatne, a tijekom tri desetljeća sudjelovalo je više od 3.440.000 djece i mladih.