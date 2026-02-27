Rijeku čeka hit momčad Europe: Daleko su najmlađi u 'ligama petice' i briljiraju

Nogometaše Rijeke u osmini finala Konferencijske lige čeka zahtjevan zadatak. Današnji ždrijeb parova osmine finala upario je Riječane s najboljom momčadi glavne faze natjecanja, momčadi koja je od svih 36 momčadi zauzela prvo mjesto na ljestvici, francuskih Strasbourgom.

Nije nimalo slučajno da se Strasbourg našao na vrhu Konferencijske lige, ispred momčadi kao što su Crystal Palace, Fiorentina, Real Betis ili Šahtar. Taj klub s jugoistoka Francuske je u posljednje dvije do tri godine doživio pravu malu revoluciju i uistinu je jedan od najposebnijih klubova u Europi.

Strasbourg ima bogatu povijest. Riječ je o klubu koji je osvojio sva tri važna trofeja u francuskom klupskom nogometu; francusku ligu (1979.), francuski kup (1951., 1966. i 2001.) te francuski liga kup (1964., 1997., 2005. i 2019.). Samo je šest klubova u francuskoj povijesti uspjelo doći do naslova u sva ova tri natjecanja. Isto tako, Strasbourg je jedan od samo šest klubova koji su kroz svoju povijest odigrali više od 2.000 utakmica u prvom rangu francuskog klupskog nogometa.

Međutim, klub je prošao i kroz ogromnu količinu turbulencija, to jest uspona i padova. Dosta o tome govori činjenica da je od 1950-ih Strasbourg u svakom desetljeću doživio barem po jedno ispadanje u niži rang. Najveći krah dogodio se prilično nedavno, 2010. godine kad je klub zbog financijske likvidacije spušten skroz do petog ranga.

U najrecentnijoj prošlosti, pak, Strasbourg doživljava renesansu. Klub koji je prije 2023. godine uglavnom bio označen pragmatičnim stilom nogometa i borbom za ostanak doživio je veliku promjenu. Vlasničku strukturu preuzela je grupacija BlueCo, na čelu koje je američki milijarder Todd Boehly. Isti čovjek je godinu dana ranije sa svojim konzorcijem preuzeo i Chelsea, te u londonski klub počeo agresivno ulagati. U toj cijeloj priči Strasbourg se profilirao kao svojevrsna filijala za londonskog velikana. Značaj riječi 'filijala' ponekad u nogometnom razgovoru donosi negativnu konotaciju budući da puristi uvijek smatraju kako je bolje biti svoj, a ne nečiji mlađi brat.

Ipak, u ovoj cijeloj priči Strasbourg je itekako profitirao u sportskom, odosno rezultatskom smislu te postao jedan od najcjenjenijih europskih klubova u smislu taktike, analitike i razvoja igrača. Kada gledamo trenutačni kadar Strasbourga, pogled na momčad je zaista nevjerojatan. Osim trećeg vratara Karl-Johana Johnssona koji je 36-godišnjak i iskusnog engleskog lijevog beka Bena Chilwella koji je 29-godišnjak, u klubu više nema nijedan igrač koji ima više od 23 godine! S prosječnom dobi kadra od 22,7 godina Strasbourg je daleko najmlađa momčad u 'ligama petice'. Idući najmlađi je Leipzig, s prosjekom kadra od 23,4 godine.

Što se taktičkih okvira tiče, momčad je maksimalno unaprijedio engleski strateg Liam Rosenior, koji je odnedavno iz Strasbourga otišao u redove upravo 'starijeg brata' Chelseaja. Odnedavno je momčad preuzeo još jedan Englez, Gary O'Neil, te je i on krenuo u svoj mandat vrlo dobro, s pet pobjeda, jednim remijem i dva poraza u osam utakmica. Baš što se tiče taktičkih finesa, Strasbourg je momčad koja sada njeguje tempo, visoki presing i takozvane pseudotranzicijske situacije. To znači da praktički iz kontroliranog posjeda stvaraju situacije koje izgledaju kao kontranapadi, a ne po oduzetoj lopti kako kontranapadi uobičajeno izgledaju.

Rijeka će prvenstveno morati paziti na to da bude spremna pratiti izrazito intenzivan ritam kojeg Strasbourg zadaje u svakoj utakmici, igrao protiv PSG-a ili Le Havrea. Uzevši u obzir generalno slab tempo hrvatske lige, ta prilagodba će biti najznačajnija. Naravno, nije ovo nesavladiva prepreka za Rijeku u osmini finala Konferencijske lige, ali treba biti objektivan i priznati da će biti izrazito zahtjevna.