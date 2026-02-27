Susjedi kradu najveće hrvatsko otkriće koje Dalić nije pozvao? 'Radimo na njegovom dovođenju'

Hrvatski napadač Franko Kovačević brzo se nametnuo u novom klubu Ferencvarosu i ostavio vrlo dobar prvi dojam nakon dolaska u mađarskog giganta. Potencijalni vatreni preselio je u Mađarsku nakon odličnih izdanja u dresu Celje, a aktualni mađarski prvak za njegov je transfer platio oko tri milijuna eura.

U prvih pet nastupa Kovačević je već triput zatresao mrežu, što nije prošlo nezapaženo pa se tako sve više govori da bi mogao preseliit u mađarsku reprezentaciju.

- Obitelj moje bake s majčine strane dolazi iz Mađarske. Ja sam rođen u Koprivnici, gradu koji je veoma blizu granice s Mađarskom - otkrio je napadač.

Ta je izjava ubrzo došla do mađarskog izbornika Marco Rossi, koji nije skrivao da mađarski savez razmišlja o mogućnosti njegova priključenja nacionalnoj selekciji.

- Da, upoznat sam s tim da može igrati za Mađarsku. Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju. Nemamo apsolutno ništa za izgubiti ako pokušamo. Ništa ne prepuštamo slučaju, razmatramo koliko je moguće da se to ostvari - rekao je Rossi.

- Ja sam Hrvat i vidim samo mogućnost igranja za Hrvatsku. Zlatko Dalić je među najboljim izbornicima na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći. Dat ću sve od sebe i čekati poziv - rekao je svojedobno Kovačević o tome za koju državu želi igrati.