VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija

Napad na Teheran zajednička je vojna operacija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, koja se, prema izraelskim sigurnosnim izvorima, planirala mjesecima.
Izraelski Kanal 13, pozivajući se na sigurnosni izvor, objavio je da je riječ o koordiniranoj izraelsko-američkoj operaciji usmjerenoj na ciljeve povezane s iranskim režimom.
U međuvremenu je zabilježena nova snažna eksplozija u sjevernim i istočnim dijelovima Teherana. Iranska novinska agencija Mehr izvijestila je o dvije eksplozije u području Seyyed Khandan, istočno od iranske prijestolnice, dok su se ubrzo potom u gradu čule i dodatne detonacije.
Izrael je izveo napad na Teheran. Izraelski ministar prometa objavio je da je izraelskim građanima do daljnjega zabranjen pristup svim zračnim lukama u zemlji.
