Izrael napao Iran: Eksplozije diljem Teherana
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija

Screenshot X
Autor
Hassan Haidar Diab
28.02.2026.
u 08:06

Napetosti na Bliskom istoku ponovno su dosegnule kritičnu točku nakon što je Izrael pokrenuo novi val vojnih udara na Iran,

Napad na Teheran zajednička je vojna operacija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, koja se, prema izraelskim sigurnosnim izvorima, planirala mjesecima.

Izraelski Kanal 13, pozivajući se na sigurnosni izvor, objavio je da je riječ o koordiniranoj izraelsko-američkoj operaciji usmjerenoj na ciljeve povezane s iranskim režimom.

U međuvremenu je zabilježena nova snažna eksplozija u sjevernim i istočnim dijelovima Teherana. Iranska novinska agencija Mehr izvijestila je o dvije eksplozije u području Seyyed Khandan, istočno od iranske prijestolnice, dok su se ubrzo potom u gradu čule i dodatne detonacije.

Izrael je izveo napad na Teheran. Izraelski ministar prometa objavio je da je izraelskim građanima do daljnjega zabranjen pristup svim zračnim lukama u zemlji. 

Izrael SAD napad na Iran Iran

MA
marijaqwer
08:43 28.02.2026.

Sve demokratski i po međunarodnom pravu.Tamo stradavaju isključivo teroristi,šverceri droge,fanatici.Nema civilnih žrtava.Pošto je sve uredno i čisto ,napad ( koji i nije napad , već preventivni ustvari kontranapad)podržava cijeli demokratski svijet ,pa će podržati i Radman.

Avatar Joker009
Joker009
08:42 28.02.2026.

Svi znamo da će Iran odgovoriti ! I treba snažno odgovoriti

