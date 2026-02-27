Naši Portali
HITNO JE

Nevolje u raju: Rijeka već počinje tražiti novog trenera?

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
27.02.2026.
u 15:20

Susret s Lokomotivom u nedjelju (15 sati) odradit će Munoz, a sve nakon toga ostaje u sferi neizvjesnosti. Koja pod hitno mora biti razriješena

Jedno važno pitanje u Rijeci skinuto je s dnevnog reda: u osmini finala Konferencijske lige igrat će protiv moćnog suparnika, francuskog Strasbourga; 12. ožujka u Rijeci, 19. ožujka u Francuskoj.

Međutim, drugo, još važnije, strateško pitanje oko Rijeke glasi: tko će voditi momčad u tim utakmicama? Jedno je sigurno: to neće biti Ramiro Munoz. Naime, još u petak glavni trener Rijeke Victor Sanchez bio je u riječkoj bolnici na pretragama i sada u klubu napeto iščekuju kakvi će biti nalazi, odnosno liječnička preporuka. Bude li ta sugestija išla u smjeru da Sanchez treba izbjegavati stres, Rijeka će već ovog vikenda krenuti u potragu za novim glavnim trenerom. Susret s Lokomotivom u nedjelju (15 sati) odradit će Munoz, a sve nakon toga ostaje u sferi neizvjesnosti. Koja pod hitno mora biti razriješena.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Inače, Rijeka je u svojoj povijesti četiri puta igrala protiv francuskih momčadi i niti jednom nije pobijedila: 2013. s Lyonom je izgubila 0:1 i remizirala 1:1, a 2023. s Lilleom je bilo 1:2 i 1:1.
novi trener Victor Sanchez NK Rijeka

