Misterij koji je trajao godinama dobio je tužan rasplet: Pronađeni ljudski ostaci belgijske turistice

Gotovo tri godine nakon nestanka, stigla je vijest koju je obitelj Celine Cremer potajno očekivala, ali od koje su istovremeno strahovali. Ljudski ostaci pronađeni na planinarskoj stazi u Tasmaniji potvrđeni su kao posmrtni ostaci 31-godišnje belgijske turistice koja je nestala u lipnju 2023. godine. Policija je u petak objavila da je identitet privremeno utvrđen te da je obitelj obaviještena.

Celine je 17. lipnja automobilom stigla do izletišta Philosopher Falls, oko 300 kilometara sjeverozapadno od Hobarta. Plan je bio jednostavan, kratka šetnja kroz područje slapova, povratak do automobila, nastavak putovanja. Nije se vratila. Nestanak je prijavljen tek devet dana kasnije. Tada je počela opsežna potraga kroz gustu, zahtjevnu divljinu Tasmanije. Područje oko slapova i rijeke Arthur poznato je po nepristupačnom terenu, strmim padinama i gustoj vegetaciji, piše news.com.au .

Početkom veljače ove godine potraga je ponovno intenzivirana nakon što su u blizini mjesta nestanka pronađeni ljudski ostaci. Specijalizirani timovi, policija i volonteri pretraživali su teren, uključujući oko 350 metara uz tok rijeke Arthur. Tijekom akcije pronađeno je još pet kostiju, dva zuba i ključ automobila marke Honda. Policija je potvrdila da ključ pripada Celine.

Još ranije, u prosincu prošle godine, njezin mobilni telefon pronađen je oko 300 metara od staze na kojoj je posljednji put viđena. U novoj fazi pretrage otkriveni su i komadi odjeće, među njima i polar fleece jakna.

Zapovjednik Nathan Johnston obratio se javnosti kratkom izjavom. "Tasmanijska policija izražava iskrenu sućut obitelji i voljenima Celine Cremer. Iako ova potvrda ne može ublažiti njihovu bol, nadamo se da će im donijeti barem dio jasnoće i zatvaranja ovog bolnog razdoblja", rekao je. Dodao je kako će biti sastavljeno izvješće za mrtvozornika, što je standardna procedura u ovakvim slučajevima. Za obitelj u Belgiji ovo je kraj dugog razdoblja neizvjesnosti. Od ljeta 2023. živjeli su između nade i najtežih slutnji. Sada barem znaju što se dogodilo, iako odgovori koje su čekali nisu oni kakvima su se nadali.